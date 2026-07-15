Arrestado por tirotear y agredir con un palo a dos familiares de su expareja en Orihuela

Resultó herida leve pero la bala le rozó por la espalda cerca del cuello. Así se libró anoche una mujer de 49 años de una muerte casi segura durante un tiroteo ocurrido anoche en el barrio de San Isidro en Orihuela durante el descanso del partido entre España y Francia. Además de esta mujer, un joven de 20 años también resultó herido al ser golpeado con un palo por el autor de los disparos. Los dos lesionados son familiares de la exmujer del agresor, que no tenía en su poder el arma utilizada y está siendo buscada por la Policía Nacional, según fuentes cercanas al caso.

El agresor, un joven de 26 años que fue detenido y permanece recluido en los calabozos de la Comisaría de Orihuela, también va a ser acusado por la Policía Nacional de malos tratos, cometidos horas antes de ir a Orihuela, a su actual pareja en Quart de Poblet y a otra mujer en Alzira.

La alarma del tiroteo llegó al 112 de Emergencias poco antes de las diez de la noche -21:50 horas- de este martes. Al lugar acudieron patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Orihuela. El autor de los disparos había huido del lugar ya, pero tras recabar datos que permitieron conocer su identidad se activó un dispositivo de cierre del municipio para controlar las salidas.

Arresto

En uno de los filtros establecidos por la Policía Local se dio el alto a un turismo donde viajaban tres personas y en la parte posterior se encontraba el sospechoso, que fue detenido sobre las tres de la madrugada.

Según los datos recabados por la Policía Nacional, el joven de 26 años, que al parecer tenía problemas para controlar la violencia, irrumpió por la noche en el barrio de San Isidro en Orihuela e inicialmente se peleó con un joven de 20 años familiar de la mujer con la que mantuvo una relación sentimental. La víctima fue golpeada con un palo y sufrió lesiones en un brazo, pero no acabó ahí la trifulca. El joven agresor se marchó y regresó posteriormente armado con una pistola.

El joven armado comenzó a realizar disparos al aire y a continuación apuntó a la fachada de la vivienda donde estaban familiares de su exmujer. Uno de los disparos traspasó la puerta de la vivienda y rozó en la espalda a una mujer que estaba dentro. El impacto le afectó cerca del cuello, por lo que se libró de una lesión mucho más grave y peligrosa.

Según los datos aportados por testigos a la Policía Nacional, se habrían realizado media docena de disparos, aunque en el lugar solo aparecieron tres casquillos del calibre 9 mm. Los dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario para ser atendidos de las lesiones.

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El joven fue detenido inicialmente por tentativa de homicidio y amenazas, pero posteriormente la Policía Nacional tenía previsto ampliar la acusación tras conocer dos incidentes previos causados por el arrestado en las localidades valencianas de Quart de Poblet y Alzira. En el primer municipio fue denunciado por su actual pareja por un episodio de malos tratos y antes de ir a Orihuela pasó por Alzira también protagonizó otro incidente con una mujer que no presentó denuncia.