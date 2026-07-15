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Una madre y su dos hijos menores mueren ahogados en una presa de Navarra

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el siniestro

Una madre y su dos hijos menores mueren ahogados en la presa navarra de Roncal.

Una madre y su dos hijos menores mueren ahogados en la presa navarra de Roncal. / EFE

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EFE

Pamplona

Una mujer y sus dos hijos menores de edad han fallecido este miércoles ahogados en la presa navarra de Roncal, en el río Esca.

Según han informado fuentes oficiales, el suceso ha ocurrido sobre las 16:39 horas y ha movilizado a efectivos de los Bomberos de Navascués, un helicóptero medicalizado, un equipo médico, una ambulancia de soporte vital básico (SVB), dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), además de agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida de las tres víctimas, vecinas del Valle de Roncal.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

Fuente: El Periódico

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