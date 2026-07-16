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Incendio en Millares

Movilizados dos medios aéreos tras declararse un incendio forestal en Millares en una jornada de riesgo extremo en la Comunitat Valenciana

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado un dispositivo de extinción

Una avioneta realizando una descarga de agua sobre una zona forestal, en una imagen de archivo.

Una avioneta realizando una descarga de agua sobre una zona forestal, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

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Lucía Camporro

Lucía Camporro

València

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado un dispositivo de extinción para combatir un incendio forestal declarado en el término municipal de Millares, en la provincia de Valencia. El aviso de alerta por este fuego se ha recibido sobre las 20:00 horas de este jueves.

Medios movilizados en el terreno

Para frenar el avance del fuego lo antes posible, se ha movilizado de urgencia dos medios aéreos para actuar antes del ocaso, dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, dos autobombas, una unidad de prevención de incendios, y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia que aportan una dotación de bomberos y dos unidades de brigadas forestales.

Alerta máxima: riesgo extremo y tormentas secas

La declaración de este incendio coincide con una jornada de máxima vulnerabilidad en todo el territorio valenciano. El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para hoy, 16 de julio, está catalogado como extremo en toda la Comunitat Valenciana.

Además, las condiciones meteorológicas complican las tareas de prevención debido a la posibilidad de tormentas secas en todo el territorio autonómico, con la única excepción del sur de Alicante.

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A esta hora se sigue con atención la evolución de las llamas. Las autoridades insisten en la importancia de llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112 ante el avistamiento de cualquier columna de humo sospechosa.

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