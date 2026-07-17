La Guardia Civil investiga a tres hombres por provocar incendios forestales en Castellón

La Guardia Civil de Castellón ha investigado a tres hombres como presuntos responsables de tres incendios forestales registrados en distintos puntos de la provincia, en actuaciones desarrolladas dentro del Plan Especial de Prevención y Actuación en Incendios Forestales.

La primera investigación corresponde a un incendio declarado el 13 de junio en una parcela agrícola del término municipal de Soneja. El fuego, originado durante la noche, afectó a una superficie aproximada de 45 metros cuadrados, generó alarma social y obligó a movilizar a los servicios de emergencia por la proximidad de las llamas al casco urbano.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Segorbe identificaron como presunto autor a un hombre de 64 años. Según la investigación, el incendio fue provocado aprovechando la oscuridad y mediante el empleo de un producto incendiario para favorecer la propagación del fuego.

La segunda actuación permitió investigar a un hombre de 38 años como presunto autor de un delito de tentativa de incendio forestal por un conato registrado el 20 de junio, sobre las 18.40 horas, en el punto kilométrico 9,5 de la CV-190, dentro del término municipal de Atzeneta del Maestrat. Durante la investigación, el SEPRONA realizó una inspección ocular para evaluar el riesgo de propagación hacia la masa forestal.

La tercera investigación fue llevada a cabo por el SEPRONA de Sant Mateu, que investiga a otro hombre como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva por incendio forestal. Según la Guardia Civil, las pesquisas determinaron que el origen del fuego se debió presuntamente a una hoguera realizada por el investigado, que terminó afectando a la masa forestal del término municipal de Sant Mateu.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

Llamamiento a extremar las precauciones

Coincidiendo con la campaña estival, la Guardia Civil recuerda que la mayoría de los incendios forestales tienen origen humano, ya sea por negligencias, imprudencias o acciones intencionadas, y hace un llamamiento a extremar las precauciones para evitar nuevos fuegos.

Entre las recomendaciones figuran no realizar quemas sin autorización, no arrojar colillas o materiales combustibles al monte, evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas durante los periodos de mayor riesgo, no abandonar residuos y avisar de inmediato al 112 o a la Guardia Civil si se detecta humo o cualquier indicio de incendio.

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Asimismo, el instituto armado recuerda que este tipo de conductas pueden conllevar importantes responsabilidades administrativas, civiles y penales, además de la obligación de asumir los costes derivados de la extinción y de los daños ocasionados.