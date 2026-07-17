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Intervenidas cuatro pinturas falsas en venta online atribuidas a artistas como Pinazo

Las obras han sido intervenidas gracias a las labores rutinarias de ciberseguridad de la Policía de la Generalitat e imitan el estilo y la firma de los reconocidos pintores españoles

La Policía de la Generalitat interviene cuatro pinturas falsas que se ofrecían en una plataforma de compraventa online atribuidas a artistas de la talla de Pinazo y Hernández Mompó

La Policía de la Generalitat interviene cuatro pinturas falsas que se ofrecían en una plataforma de compraventa online atribuidas a artistas de la talla de Pinazo y Hernández Mompó / GVA

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Redacción Levante-EMV

València

El Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana ha intervenido cuatro pinturas falsas que se ofrecían en una conocida plataforma de compraventa online y se atribuían a destacados artistas como Ignacio Pinazo y Manuel Hernández Mompó.

Las obras han sido intervenidas gracias a las labores rutinarias de ciberseguridad de la Policía de la Generalitat e imitan el estilo y la firma de los reconocidos pintores españoles. En concreto, se atribuían a Ignacio Pinazo (València, 1849-Godella 1916); Hermenegildo Anglada Camarasa (Barcelona, 1871-Puerto de Pollensa 1959); Joaquim Mir (Barcelona, 1873-1940) y Manuel Hernández Mompó (València 1927-Madrid 1992), todos ellos de acreditado prestigio internacional, ha explicado la Generalitat en un comunicado.

La Policía inició el pasado mes de abril las pesquisas y diligencias oportunas hasta identificar y contactar con el vendedor de las obras, ofertadas por un precio que oscilaba entre los 1.500 y los 6.500 euros, que se declaró también propietario de las mismas.

Tras los análisis y estudios realizados por personas expertas y especialistas en la obra de estos pintores (entre otros, la viuda de Hernández Mompó, el director de la Casa Museo Pinazo de Godella y del Museo de Bellas Artes de València), ha quedado constatado que las cuatro piezas intervenidas son falsificaciones y que se ha imitado el estilo y firma de los artistas para, presuntamente, reforzar una apariencia de autenticidad y aumentar su valor económico en el mercado.

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Asimismo, las pesquisas policiales han conducido a la toma de declaración del propietario como investigado no detenido por los presuntos delitos de estafa y contra la propiedad intelectual. Las obras intervenidas han quedado a disposición de la autoridad judicial para que se determine qué hacer con estas piezas falsas.

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