Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva salida A-3Bous al carrer PedreguerEl tiempo Valencia final MundialValencianos final mundialPantallas gigantes final MundialHuelga profesores ValenciaEdificio Benetússer
instagramlinkedin

Agresión

Detenido un proxeneta por pegar a dos turistas que rechazaron a unas prostitutas en Mallorca

Las mujeres abordaron a los jóvenes en la calle, pero cuando ellos intentaron marcharse el individuo les golpeó con un candado de bicicleta

Un agente de la Policía Nacional en la Playa de Palma.

Un agente de la Policía Nacional en la Playa de Palma. / CNP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavier Peris

Palma

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional por, presuntamente, golpear a dos jóvenes turistas que declinaron los ofrecimientos de unas prostitutas en una calle de la Playa de Palma en la isla de Mallorca. Al parecer el individuo era el proxeneta de las mujeres, intentó coaccionar a los chicos para que se fueran con ellas y, al negarse, les agredió con un candado de bicicleta.

Según informa la Policía Nacional, el incidente ocurrió sobre las cuatro de la madrugada del jueves en una calle de la Playa de Palma. Dos jóvenes turistas fueron abordados por unas prostitutas, que les realizaron tocamientos sexuales al tiempo que les ofrecían sus servicios. Los dos chicos se negaron a acompañarlas y trataron de marcharse. En ese momento fueron interceptados por el individuo, al parecer su proxeneta, que les exigió que las contrataran. Cuando los jóvenes intentaron seguir su camino, este hombre sacó un cinturón y un candado de bicicleta tipo "pitón" y les golpeó varias veces.

Los turistas se escaparon corriendo atemorizados. Poco después se encontraron con una patrulla de la Policía Nacional que estaba por la zona y pidieron ayuda a los agentes. Los policías localizaron poco después al sospechoso, que todavía llevaba el cinturón y el candado descrito por las víctimas.

Noticias relacionadas

El hombre fue detenido, mientras que los turistas tuvieron que ser trasladados a un centro médico para ser atendidos por las lesiones que sufrieron.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El teniente coronel acusado de enriquecerse con sobrecostes y mordidas con obras de la Guardia Civil acusa a Asuntos Internos de equivocarse
  2. Si mi pareja me hubiera contado que el casero la estaba violando mientras yo trabajaba, este juicio sería por otra cosa
  3. La A-3 tendrá una nueva salida hacia el norte de València para descongestionar los accesos a la ciudad
  4. Rocían con agua con restos fecales a la corporación de Teulada Moraira durante la procesión
  5. Abu formaliza la matrícula y se prepara para acabar la carrera universitaria: 'Gracias a todos por ayudarme
  6. Final del Mundial pasada por agua y con un calor asfixiante: la Aemet prevé tormentas con granizo, lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana
  7. El río Vaca en Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna recupera un centenar de especies tras eliminar la caña invasora hace cinco años
  8. La Audiencia impone fianzas de 12.000 euros a los principales narcos de la trama Sky para evitar que entren en prisión

Con el corazón en la Roja

Con el corazón en la Roja

La etapa 14 del Tour de Francia, en directo | Mulhouse - Le Markstein Fellering

La etapa 14 del Tour de Francia, en directo | Mulhouse - Le Markstein Fellering

Todas las fotos de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 (solo faltan 9)

Todas las fotos de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 (solo faltan 9)

DIRECTO | Feijóo anuncia a los 50 candidatos a las alcaldías de provincia

La final del Mundial levanta pasiones: Un coche rojigualda y la bandera de España, colgados a 40 metros de altura en Benissa

La final del Mundial levanta pasiones: Un coche rojigualda y la bandera de España, colgados a 40 metros de altura en Benissa

Batalla contra el calor del Mercado Central con una primera mejora del aire acondicionado

Batalla contra el calor del Mercado Central con una primera mejora del aire acondicionado

Los valencianos Spanish Brass tocarán el himno de España en la final del Mundial

Los valencianos Spanish Brass tocarán el himno de España en la final del Mundial

Jordi Mayor optará a revalidar la alcaldía de Cullera en 2027 "con más ilusión y más fuerza que nunca"

Jordi Mayor optará a revalidar la alcaldía de Cullera en 2027 "con más ilusión y más fuerza que nunca"
Tracking Pixel Contents