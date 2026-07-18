Una persona fallecida y tres heridas al salirse de la vía un coche en Montesa
Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas de diversa consideración al salirse de la vía el coche en el que circulaban por la carretera A-35, en el término de Montesa. Según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico, el accidente se ha producido sobre las 17:30 horas de este sábado en el kilómetro 35 de la citada vía, en sentido a València, cuando por circunstancias que no han precisado el vehículo se ha salido de la carretera.
Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que hasta el lugar se ha movilizado un TNA, un Soporte Vital Básico (SVB) y un SAMU, cuyo equipo médico ha asistido a tres personas, una mujer de 24 años por contusiones, otra mujer de 58 por politraumatismo y un hombre de 56 por fractura de tibia y peroné.
Las tres personas heridas han sido trasladadas al Hospital de Xàtiva, según las fuentes, que han indicado que en el accidente ha fallecido otra persona de la que no se dispone de la edad.
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