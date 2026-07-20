Muere un conductor tras salirse de la vía y chocar contra un muro en Utiel.

Un hombre ha fallecido este lunes tras sufrir un grave accidente de tráfico en el término municipal de Utiel. El vehículo que conducía se ha salido de la calzada y ha terminado impactando frontalmente contra un muro, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El siniestro ha ocurrido alrededor de las 15:00 horas de este mediodía en la carretera N-III. Por causas que todavía se están investigando, el automóvil se ha desviado de la trayectoria de la vía, colisionando de forma violenta contra la estructura.

Intervención de los bomberos de Requena

Hasta el lugar de los hechos se ha movilizado de urgencia una dotación de bomberos y un sargento del parque de Requena. A su llegada, los efectivos han tenido que realizar trabajos de excarcelación para liberar al conductor, que se había quedado atrapado en el interior del vehículo debido a la fuerza del impacto.

A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, solo se ha podido confirmar que el conductor ha resultado víctima mortal.

Actualmente, las fuerzas de seguridad investigan las circunstancias exactas que han provocado esta nueva tragedia en las carreteras valencianas.