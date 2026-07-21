En Benahavís
Hallan muerta a una mujer con signos de violencia en Málaga
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EFE
Málaga
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- Un frente de tormentas deja lluvia, granizo y reventones cálidos y fríos en la provincia de Valencia
- Locura en las calles de València
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- Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana