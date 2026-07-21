En Almoradí
Un hombre mata presuntamente a su mujer en Alicante en un crimen que se investiga como violencia machista
El presunto autor, de 61 años, ha sido detenido por la Guardia Civil
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D. Pamies / P. Cerrada
Almoradí (Alicante)
Un hombre de 61 años ha sido detenido este martes por la Guardia Civil por matar presuntamente a su mujer de 56 años en Almoradí (Alicante). El arrestado tiene antecedentes de denuncias por violencia de género, según ha podido confirmar Información de fuentes cercanas a la investigación.
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Fuente: Información
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