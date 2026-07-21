Investigan la muerte de un jugador de balonmano de 17 años en su casa de Benicarló
El Instituto Armado intervino en la actuación cuando se encontró el cuerpo en la tarde del lunes y los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima
El cuerpo de un menor de 17 años fue hallado sin vida en una casa de Benicarló el lunes, según han confirmado este martes fuentes de la Guardia Civil a Mediterráneo, en un suceso que ha sumido en la tristeza a la localidad.
El cadáver ha sido trasladado el Instituto de Medicina Legal (IML) de Castellón para realizar la autopsia y a su pertinente informe toxicológico que deberá dictaminar las causas de esta muerte en circunstancias que no son comunes, por la juventud del fallecido y su aparente buen estado de salud. Los investigadores descartan la hipótesis del suicidio.
El Instituto Armado intervino en la actuación cuando se encontró el cuerpo en la tarde del lunes y los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima. Tras el levantamiento del cadáver, los restos fueron llevados a la capital de la Plana para hacerle los exámenes necesarios para determinar por qué se produjo esta trágica muerte.
El joven fallecido militaba como juvenil en el equipo de balonmano de Vila-real, el Club Handbol Vila-real, adonde llegó procedente del CH Benicarló, equipo en el que dio sus primeros pasos y donde se formó como portero. Las redes sociales se han llenado de condolencias y mensajes para él y su familia, sobre todo publicados por ambos clubes y por amantes de esa disciplina deportiva.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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