Sucesos
Tres detenidos en Alicante como patrones de dos pateras rescatadas con 49 inmigrantes, diez de ellos menores de edad
Una embarcación fue localizada a 25 millas de Tabarca y el patrón ingresó en prisión tras ser arrestado por la Policía, que ha apresado a dos personas más de otra barca avistada a 30 millas de Calp
Dos pateras han arribado a la costa de Alicante en los últimos días con un total de 49 migrantes de diferentes nacionalidades y diez de ellos menores de edad. La Policía Nacional ha detenido a una persona como patrón de una de las pateras y a otras dos de la segunda embarcación bajo la acusación de favorecimiento de la inmigración irregular y organización criminal.
La primera patera fue localizada el pasado domingo a unas 25 millas de la isla de Tabarca. A bordo viajaban veinte personas de origen argelino, entre ellas cinco menores de edad y tres mujeres, y todos ellos fueron trasladados al puerto de Alicante por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
Una vez en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) habilitado en el puerto, la Policía Nacional instruyó los correspondientes expedientes a los rescatados. Asimismo, los agentes del Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) lograron identificar y detener a la persona que hizo de patrón de la patera y este martes ingresó en prisión tras pasar a disposición judicial.
La segunda patera fue rescatada este martes por la mañana a 50 millas de Alicante por la embarcación Salvamar Leo de Salvamento Marítimo. A primera hora de la mañana se recibió un aviso del avistamiento de una patera a unas 30 millas de Calp y los 29 ocupantes fueron rescatados y trasladados al puerto de Alicante.
En esta patera viajaban cinco menores de edad, dos de ellos no acompañados, tres mujeres y el resto varones adultos. A diferencia de la anterior patera, los migrantes de esta embarcación precaria eran de origen subsahariano, de países como Mali o Níger.
Varios de los migrantes rescatados tuvieron que recibir asistencia sanitaria tras llegar al puerto de Alicante. Al parecer llevaban cinco o seis días en el mar y algunos migrantes habían bebido agua salada.
Los investigadores de la UCRIF, como hacen con todas las pateras que llegan a Alicante, han estado realizando gestiones este miércoles para identificar a los responsables de la travesía y han arrestado a dos ciudadanos de Níger como patrones de la embarcación.
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Fuente: Información
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