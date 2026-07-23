En Alcaudete
Ingresa en prisión el detenido acusado de matar a una mujer de 86 años en Jaén
El asesinato de la víctima, identificada como Araceli, tuvo lugar en la madrugada del sábado en el interior de su vivienda
EFE
Un juzgado de Alcalá la Real (Jaén) ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre detenido por su presunta relación con la muerte de una mujer de 86 años en Alcaudete y por agredir a tres guardias civiles que participaron en su arresto.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el hombre está investigado por la presunta comisión de un delito de asesinato, otro de homicidio en grado de tentativa, por atentado a la autoridad y también por robo con violencia.
El asesinato de la víctima, identificada como Araceli, tuvo lugar en la madrugada del sábado en el interior de su vivienda.
Según las investigaciones en curso, la mujer falleció como consecuencia de heridas por arma blanca sufridas cuando el presunto agresor intentó cometer un robo en el domicilio.
Días después del crimen, el pasado martes, la Guardia Civil procedió a detener al presunto autor, quien reaccionó de forma violenta y propinó dos puñaladas a uno de los agentes y agredió también a otros dos que participaban en el operativo.
Durante su comparecencia ante el juzgado encargado del levantamiento del cadáver y de la instrucción del caso, el detenido ha respondido a las preguntas planteadas por todas las partes.
Tras la declaración, el magistrado ha ratificado la medida de prisión para el investigado mientras culmina la instrucción judicial.
Fuente: El Periódico
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