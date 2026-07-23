Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo ola de calorPedro Sánchez Ford AlmussafesGigafactoría VolkswagenAyalaTiempo Valencia hoyAndrés CamposPermisos ola de calor
instagramlinkedin

Galicia

Unas orcas hunden un velero a 1,3 millas de Estaca de Bares, en el norte de la provincia de A Coruña

Los dos tripulantes fueron rescatados por un barco que navegaba por la zona

Rescate de los tripulantes del Idem tras chocar contra dos orcas

Rescate de los tripulantes del Idem tras chocar contra dos orcas / Salvamento Marítimo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

Un velero se ha hundido este jueves a 1,3 millas de Estaca de Bares, en Mañón (A Coruña), tras sufrir una vía de agua tras chocar con unas orcas presentes en la zona, según ha informado Salvamento Marítimo.

El barco, bautizado como Idem, tenía a bordo a dos tripulantes, que fueron recogidos por una embarcación motora que navegaba por la zona y, más tarde, fueron trasladados, en buen estado, al cercano puerto de Cariño (A Coruña) por la Salvamar Shaula, que fue movilizada por el Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra (A Coruña).

El departamento público ha concretado que el helicóptero Helimer 401 inició una inspección del entorno para comprobar si el impacto de la unidad contra los cetáceos provocó algún tipo de contaminación.

Noticias relacionadas

Por su parte, la Axencia Galega de Emerxencias ha precisado que el 112 Galicia conoció el incidente poco después de las cinco de la tarde y que los propios ocupantes del velero alertaron de la presencia de las orcas cerca del barco, que estaba "sin timón y, por lo tanto, sin capacidad de maniobra".

Fuente: La Opinión A Coruña

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Diputación deniega la subvención a 32 artistas falleros por hacer ninots de la dana al no pertenecer a las poblaciones afectadas
  2. El contratista clave de la gigafactoría de VW manda a parte de sus trabajadores a Corea del Sur con el proyecto sin terminar
  3. Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
  4. Malestar entre los vecinos del Mercat del Prado de Gandia por los aparatos del aire: 'Aquí no hay quien viva
  5. Ayala sobre el empujón a Olmo en la final: 'No puedo dejar que unos sentimientos cambien mi humor. Si veo a Olmo en persona, claro que le pediré perdón
  6. Hasta 46 ºC de sensación térmica y madrugadas asfixiantes de 35 ºC: la Comunitat Valenciana se enfrenta al pico de la ola de calor, según Aemet
  7. Sánchez visitará Ford Almussafes en plena incertidumbre sobre el futuro de la factoría
  8. El Cabanyal se rebela contra el turismo incívico: 'Estamos hartos de ver gente en calzoncillos

El ruido del tráfico en las viviendas aumenta el riesgo de contraer Parkinson

El ruido del tráfico en las viviendas aumenta el riesgo de contraer Parkinson

"Santa Teresa" de Jorge Coll triunfa en Bolonia

"Santa Teresa" de Jorge Coll triunfa en Bolonia

La ONU abre su campaña electoral: ¿Quiénes son los 6 candidatos a secretario general?

La ONU abre su campaña electoral: ¿Quiénes son los 6 candidatos a secretario general?

Colas en la A-33 tras el cierre total de la carretera por un accidente en la Font de la Figuera

Dos investigados en Jerez por estafar más de 100.000 euros a una empresa de Camp de Morvedre

Dos investigados en Jerez por estafar más de 100.000 euros a una empresa de Camp de Morvedre

Samuel Navalón se recupera de un coágulo en el pulmón: "Ojalá volver pronto a vestirme de luces"

Samuel Navalón se recupera de un coágulo en el pulmón: "Ojalá volver pronto a vestirme de luces"

El radar que más multa en España, A7 a la altura de la Canyada en Valencia

La herorían del Valencia CF que se retira a los 26 años

La herorían del Valencia CF que se retira a los 26 años
Tracking Pixel Contents