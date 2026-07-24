Cinco detenidos por asaltos violentos a viviendas habitadas de Alicante y Málaga simulando ser policías
La banda, acusada de sustraer dinero y efectos por valor de 400.000 euros, utilizaba armas de fuego, vehículos con matrículas duplicadas y material para inmovilizar a las víctimas
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante al que atribuye cinco robos violentos en viviendas habitadas de Alicante y Marbella. Los cinco arrestados presuntamente se hacían pasar por agentes de la autoridad para acceder a los inmuebles y empleaban armas de fuego reales, prendas y distintivos policiales durante los asaltos.
La investigación comenzó el pasado mes de diciembre, después de que se produjeran dos robos con violencia en la ciudad de Alicante. Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron identificar a los presuntos autores y relacionarlos con otros hechos similares cometidos meses antes en Marbella, donde la organización disponía de apoyo logístico.
Según la Policía Nacional, los miembros del grupo utilizaban chalecos, gorras, grilletes y rotativos luminosos para reforzar su apariencia de agentes. También se desplazaban en vehículos con placas de matrícula duplicadas, una medida con la que trataban de dificultar su identificación y el seguimiento de sus movimientos.
Movilidad elevada
La elevada movilidad de los sospechosos y las temporadas que permanecían fuera de España complicaron la investigación. Finalmente, los agentes lograron localizar a todos ellos en Marbella, cuando presuntamente se preparaban para cometer un nuevo asalto.
Los cinco hombres fueron detenidos mientras circulaban en una furgoneta. En el interior del vehículo, los investigadores encontraron cinco armas de fuego cortas, silenciadores tácticos, abundante munición y diverso material que podría haber sido utilizado durante los robos.
Los agentes también intervinieron 31.500 euros en efectivo, balizas de seguimiento GPS, inhibidores de frecuencia, bridas, prendas policiales y matrículas duplicadas. La Policía considera que estos elementos evidencian el grado de planificación y especialización con el que actuaba el grupo.
Tras las detenciones se practicaron cuatro entradas y registros en inmuebles situados en Marbella y Fuengirola. En estas actuaciones fueron intervenidos seis vehículos de alta gama y numerosos objetos presuntamente empleados para preparar y ejecutar los asaltos.
El valor de los efectos sustraídos en los cinco robos investigados asciende a unos 400.000 euros. Además de los delitos de robo con violencia, a los arrestados se les atribuyen presuntamente tenencia ilícita de armas, falsedad documental, lesiones, delitos contra la intimidad, usurpación de funciones públicas y pertenencia a grupo criminal.
La investigación continúa abierta. La Policía Nacional ha solicitado dos órdenes europeas de detención para localizar a otros dos presuntos integrantes de la organización que se encuentran fuera del territorio español.
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Fuente: Información
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