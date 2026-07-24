Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Valencia hoyBatalla de las Floresrescate bebé Xàtivaclarinetista BenifaioPet Shops Boys Roig ArenaFord AlmussafesMultas radar Valencia
instagramlinkedin

En Villarrobledo

Un hombre se atrinchera en su vivienda en Albacete con una escopeta

Ha sido el hermano del atrincherado quien ha dado la voz de alarma

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Toledo

Un hombre, del que se desconocen más datos, se ha atrincherado este viernes en su vivienda de Villarrobledo (Albacete) con una escopeta, ante lo cual se ha desplazado la Guardia Civil para hacerse cargo de la situación.

Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha han informado a EFE de que ha sido el hermano del atrincherado quien ha dado la voz de alarma de que su hermano le ha echado de la vivienda, ante lo cual se ha movilizado la Unidad Especial de Intevención (UEI) de la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

Estas mismas fuentes han señalado que el hombre atrincherado tiene una escopeta en su vivienda, porque es cazador, y que ha lanzado un disparo al aire.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Volskwagen rompe con Bertolín, Pavasal y Becsa por los sobrecostes y le encarga a OHLA que termine la urbanización de la gigafactoría
  2. El Gobierno lo confirma: los trabajadores pueden pedir un permiso de 4 días o reducir su jornada laboral por la alerta roja por ola de calor
  3. Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC
  4. La humedad del 60 % dispara la sensación térmica a 63 grados en plena ola de calor
  5. El peor día de la ola de calor: aviso rojo en la Comunitat Valenciana por temperaturas extremas de 45 ºC y noches ecuatoriales a 27 ºC
  6. Ayala sobre el empujón a Olmo en la final: 'No puedo dejar que unos sentimientos cambien mi humor. Si veo a Olmo en persona, claro que le pediré perdón
  7. Última hora del aviso rojo por ola de calor en la Comunitat Valenciana
  8. Los trabajadores de Ford mantendrán la antigüedad y todos los derechos en la nueva empresa

Un hombre se atrinchera en su vivienda en Albacete con una escopeta

Un hombre se atrinchera en su vivienda en Albacete con una escopeta

Paralizado el vertido de aguas fecales de la Pobla de Farnals tras una solución provisional

Paralizado el vertido de aguas fecales de la Pobla de Farnals tras una solución provisional

PP y Vox pactan excluir de ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular

PP y Vox pactan excluir de ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular

Las intensas e inéditas olas de calor y períodos de sequía exponen a Europa a una crisis en la gestión del agua y la tierra

Las intensas e inéditas olas de calor y períodos de sequía exponen a Europa a una crisis en la gestión del agua y la tierra

Bellús viu la festivitat de Santa Anna entre tradició i devoció

Bellús viu la festivitat de Santa Anna entre tradició i devoció

Què és l’estrany artefacte que hi ha en les obres de Pérez Galdós?

Què és l’estrany artefacte que hi ha en les obres de Pérez Galdós?

Vestidos, conjuntos y accesorios para bañadores y bikinis: 3 tendencias del verano según Simorra

Vestidos, conjuntos y accesorios para bañadores y bikinis: 3 tendencias del verano según Simorra

La Policía Local de Xàtiva salva la vida de una bebé de un año que dejó de respirar en el Centro Comercial Plaza Mayor

La Policía Local de Xàtiva salva la vida de una bebé de un año que dejó de respirar en el Centro Comercial Plaza Mayor
Tracking Pixel Contents