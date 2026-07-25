La Policía Nacional teme que los uniformes policiales desaparecidos durante el rodaje de una película en Valencia sean utilizados en 'vuelcos' entre narcos

Robos entre narcos, asaltos a viviendas habitadas o cualquier otro hecho violento en el que el criminal quiera hacer creer a su víctima que se encuentra ante un agente de la ley. Es el destino que la Policía Nacional teme que acaben teniendo los seis uniformes policiales completos desaparecidos en València durante el rodaje de un thriller que se estrenará el año que viene, tal como ha adelantado Levante-EMV exclusiva este viernes, 24 de julio. No es una mera sospecha: hace poco más de una semana, ese mismo Cuerpo informaba de la desarticulación de una banda en Alicante y Málaga que se disfrazaba de policías nacionales para asaltar casas de alto poder adquisitivo.

Esa es la razón por la que agentes especializados han iniciado ya las pesquisas para resolver el enigma y aclarar, en primer lugar, si los trajes, alquilados en una empresa de Madrid expresamente para este rodaje, han sido realmente robados, como apuntan varios de los indicios que rodean al caso, o si, por el contrario, como mantiene el equipo de producción de la película, se trata de un despiste de los responsables de vestuario que se explica en el continuo ir y venir y la premura del equipo durante el recorrido que hicieron por casi una decena de localizaciones tanto en València como en su área metropolitana a lo largo de las seis semanas de grabaciones.

La principal sospecha es el robo

Tal como informó ayer este diario, fuentes del entorno del equipo de producción del largometraje se muestran convencidas de que "en realidad pensamos que no es un robo, sino más bien un despiste; estamos convencidos de que los uniformes aparecerán en cuanto se revisen a fondo todos los bajos que nos han cedido durante el rodaje en los diferentes puntos de Valencia donde hemos ido grabando. Seguro que al final aparecen".

La Policía, sin embargo, no lo tiene tan claro. De hecho, el equipo de rodaje ya ha llamado a muchas de las personas que les cedieron bajos de edificios en Russafa, Nou Moles, Benimàmet, Gran Vía y hasta Burjassot, y nadie ha visto la caja que contenía los uniformes. Y no solo eso. ¿Por qué razón esa famosa caja iba a ser sacada del camión para meterla por unas horas en el bajo de turno si no se iba a utilizar su contenido en ese momento?

Casi un mes sin certezas

Según explicaron a este diario las citadas fuentes, el primer día de rodaje en València, el 8 de junio, fueron usados seis de los ocho uniformes alquilados en Madrid. Una vez completadas las escenas en las que aparecían los falsos policías, las responsables de la indumentaria colgaron las prendas en un perchero burro, junto con el resto de las prendas y complementos previstos para ese día. Y ahí se quedaron, dentro del camión, que fue viajando, día tras día, dentro del vehículo que el equipo fue desplazando por distintos puntos de la ciudad de València en los que había que realizar tomas.

El 19 de junio, once días más tarde, sostienen las fuentes consultadas, "las chicas de vestuario pasaron seis de los ocho uniformes a una caja grande de cartón, que fue colocada al fondo del camión de vestuario, mientras que los dos restantes los dejaron fuera, porque se iban a seguir utilizando en el rodaje". Así lo han asegurado las encargadas de las prendas. También, que entre ese 19 de junio y el 15 de julio, es decir, a lo largo de 26 días siguientes, la caja con los trajes viajó, o así lo creen ellas aunque ninguna lo puede asegurar, dentro del vehículo mientras este se desplazaba por media València y sus alrededores.

Pantalones, polos, botas, chalecos antibalas...

Lo cierto es que hasta ese día 15 de julio nadie echó en falta los seis uniformes completos de Policía Nacional, tan idénticos a los reales que para arrendarlos y usarlos en la vía pública, como es el caso, precisan de una autorización expresa de la Dirección General de la Policía. Fue cuando iban a concluir la grabación del thriller con las últimas tomas en un set ubicado en una nave del barrio de Malilla. En ese momento, la jefa de vestuario fue consciente de que la caja con todo su contenido -seis polos con la inscripción Policía Nacional en el dorso, seis pantalones, seis pares de botas, seis gorras, tres pares de divisas y dos chalecos antibalas- no estaba en el vehículo. Tan solo, los dos trajes que se habían quedado fuera porque continuaron siendo usados.

La responsable de la productora se apoya en que el vehículo, de tamaño medio, no presenta huellas de haber sido forzado y que "siempre se estaciona o en aparcamientos de confianza o, si es de noche, en parkings con vigilancia. Y cuando está por ahí en los rodajes, hay constantemente personal del equipo vigilándolo y controlándolo". Pero nadie puede garantizar que no hubiese un fallo en esa vigilancia o que la caja no estuviese realmente donde dice el personal de vestuario que estuvo en los 26 días que tardaron en echarla de menos.

Cámaras, declaraciones...

Por ello, y porque esas prendas son la equipación perfecta para dotar a media docena de personas ajenas al Cuerpo de la uniformidad exacta de los agentes de la Policía Nacional, la prioridad es ver qué pasó y en qué manos pueden haber caído. De momento, y pese a la dificultad que entraña la imprecisión de la denuncia interpuesta el pasado martes, 21 de julio, en la comisaría de Exposición, los investigadores tratarán de buscar cámaras de seguridad que pudiesen haber captado el robo, ya sea en el lugar donde solían estacionar de noche el camión, en las inmediaciones de Feria València, o en las localizaciones donde grabaron. El problema es establecer los dóndes y los cuándos para solicitar esas grabaciones.

Además, tomarán declaración a las personas vinculadas con el manejo de la indumentaria actoral y tratarán de establecer si ha habido alguna fuga de información que le hubiese permitido a un grupo delictivo saber que había ocho uniformes completos de Policía Nacional, idénticos a los reales, en una caja de cartón, viajando dentro de un pequeño camión por Valencia, durante la vorágine que supone un rodaje pese a las importantes medidas de seguridad que se imponen, precisamente para evitar sustos.

Los 'vuelcos', a la orden del día

La actividad criminal en la que más se utiliza el señuelo de hacerse pasar por policía -o guardia civil, según la ocasión- es el narcotráfico y, más concretamente, los vuelcos, es decir, los robos entre narcos. En unas ocasiones, los ladrones montan una supuesta operación de compraventa -a veces se hacen pasar por compradores y otras, por vendedores- que acaba con el robo del dinero o la droga que aportan los contrarios. Pero, otras muchas veces se presentan disfrazados de agentes de la ley -más o menos conseguidos, ya que no es fácil hacerse con uniformes idénticos a los reales como los despistados en València- para engañar a los narcos y que no se defiendan, en la creencia de que son auténticos policías nacionales o guardias civiles.

De hecho, en más de una ocasión, los auténticos policías y guardias civiles han sido recibidos a tiros por los traficantes, en la creencia de que no son verdaderos agentes sino otros narcos que pretenden robarles su mercancía. Los vuelcos son extremadamente frecuentes tanto con partidas de cocaína como con plantaciones de marihuana, aunque también ha habido casos con cargamentos de hachís.