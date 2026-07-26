Detenido por dejar en coma a un hombre de 46 años tras una brutal paliza en València
El herido se encuentra en la UCI de un hospital valenciano en estado crítico y con pronóstico muy grave
La Policía Local de València ha detenido a un hombre acusado de propinar una violenta paliza a otro de 46 años, que permanece ingresado en coma en estado crítico y con pronóstico muy grave en la UCI del hospital la Fe de València.
La agresión ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 21.00 horas, en la calle Ingeniero José Sirera, en el barrio de Sant Marcel·lí.
Golpes y patadas
El herido, según ha podido saber Levante-EMV, bajaba de visitar a su madre cuando se encontró con su presunto agresor, quien se ensañó con él en reiteradas ocasiones. Según fuentes conocedoras del caso, el detenido le propinó golpes y patadas, varias de ellas en la cabeza.
La víctima, que corresponde a las siglas A.C.P. y ahora mismo se encuentra con una grave hemorragia en la cabeza, quedó en coma tras la brutal paliza después de que intervinieron sanitarios y lo trasladaran en ambulancia en una primera instancia al hospital Doctor Peset de València.
Brazo escayolado
Según algunas fuentes consultadas, ninguno de los dos se conocía y el afectado llevaba el brazo escayolado y estaba esperando un trasplante de riñón y páncreas.
El detenido ha sido puesto a disposición judicial y el juzgado deberá decidir si acuerda su puesta en libertad o la imposición de medidas cautelares, entre ellas el ingreso en prisión provisional.
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