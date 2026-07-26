La mayoría de los 16.000 evacuados del incendio de la Vall d'Uixó se traslada a otra vivienda y unos 500 son realojados

La gran mayoría de las 16.000 personas evacuadas por el incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó se ha trasladado a otras residencias propias, de familiares o de amigos, mientras que unas 500 han sido acogidas en instalaciones habilitadas por otros municipios cercanos.

En concreto, han sido realojadas un total de 523 personas, que han pasado la noche en el polideportivo municipal de Onda (78), el pabellón municipal de Nules (150), el seminario de Segorbe (35) y el edificio polifuncional de Moncofa (260), ha informado Emergencias, aunque también en un pabellón habitado en la Alcora.

El cansancio y la preocupación son visibles en las caras de muchas de estas personas, como las acogidos en Nules, donde voluntarios han preparado mesas en las que ofrecer agua y desayuno, y donde algunas personas muestran su tristeza pero también su indignación, ante la posibilidad de que el fuego haya sido intencionado.

En Directo

La humedad del domingo supone "una ventana de oportunidad" Los responsables de Emergencias enfocarán sus trabajos este domingo en el flanco izquierdo del incendio, entre Alfondeguilla y la Vall d’Uixó, pero la situación sigue fuera de control. Una nota positiva es que ayer había un 10% de humedad y hoy los bomberos trabajarán con un 40% de humedad, lo cual “les da una ventana de oportunidad”.

Pérez Llorca confirma 4.400 hectáreas afectadas tras la reunión del Cecopi El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha confirmado tras la reunión del Cecopi que el fuego ha afectado a 4.400 hectáreas y tiene un perímetro de unos 20 km.

Pilar Bernabé, tras la reunión del Cecopi: "No parece que el incendio se haya producido por causas naturales" La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha señalado tras la Cecopi celebrado esta mañana que “no parece que el incendio se haya producido por causas naturales”.

Nuevo Es-Alert de la Generalitat: se mantiene el confinamiento en la Vall d'Uixó

Víctor Sanahuja es vecino de Betxí: "Tuvimos miedo" Víctor Sanahuja es vecino de Betxí, agricultor y miembro de la Unió de Llauradors i Ramaders. Describe lo vivido la pasada noche en su localidad como «muy difícil, tuvimos miedo». Aunque con la luz del día siguen viendo el fuego y el humo desde el casco urbano, la sensación no es comparable con la que se vivió en una noche y una madrugada «muy largas», hasta que ha amanecido «que todo se ve con otra perspectiva». Describe que los peores momentos fueron cuando el fuego «estuvo tocando el pueblo, se quedó a menos de medio kilómetro», amenazando las urbanizaciones evacuadas, aunque finalmente, según comenta, no ha habido viviendas afectadas, aunque sí muy amenazadas. Mientras la oscuridad magnificaba la ya de por sí virulenta imagen de las llamas, al pueblo llegaba una humareda «muy negra y densa». Una situación que se ha mantenido «hasta el amanecer». No han sido pocos los que han pasado la noche en blanco, atentos a la evolución. Con el nuevo día, «se respira cierta calma, la gente está más tranquila», porque, en principio, el fuego se desplaza «hacia les Penyes», en dirección a Alfondeguilla y les Penyes Aragoneses de Artana. Que los peores momentos hayan pasado, no quita que sigan preocupados y asistan impotentes a la destrucción de su paisaje

Los alcaldes o responsables de varios de los municipios desalojados preventivamente ante la evolución de este fuego, que sigue avanzando sin control, han explicado que los desplazados han pasado la noche con preocupación y nervios, ante la incertidumbre, pero agradecidos por el trato recibido.

Solidaridad de Alcora con Suera

La vicealcaldesa de Suera, Celia Salvador, ha señalado que cuando se ordenó la evacuación del municipio, llamó a alcalde de la Alcora, quien inmediatamente habilitó un pabellón donde han tratado de dormir en colchonetas unos 25 vecinos de los 600 con los que cuenta el municipio.

La mayoría ha optado por irse a otras residencias, mientras que los que se han quedado en Alcora han pasado la noche con muchos nervios y preocupación por la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el fuego, a pesar de que las llamas están todavía lejos del municipio.

"Hemos pasado la noche preocupación pero intentando mantener la calma" para tranquilizar a la gente acogida en este espacio, muchas de ellas, personas mayores que "se ponen nerviosas y se desesperan", ha dicho, y ha agradecido las "facilidades" que les han puesto en la Alcora.

El alcalde de Alcúdia de Veo, Mariano Molina, un municipio de unos 200 habitantes, ha indicado que solo cinco personas ha tenido que ser realojadas en el pabellón de Onda, y han pasado la noche bien pues el incendio aun está lejos de esta localidad, aunque "tal y cómo están las cosas, no hay que confiarse".

Asegura que él no ha podido dormir en toda la noche, pues es "amante del monte"; apunta que la evacuación de esta pequeña localidad fue bien aunque lamenta que todavía no podrán volver a sus casas.

La alcaldesa de Aín, Ainhoa Buigues, ha explicado que todos los residentes de este municipio de unos 130 habitantes se han realojado en otras viviendas o en casas de familiares, y ninguno ha tenido que ser acogido en los espacios habilitados.

Ha mostrado su preocupación por el avance de las llamas y por los cambios que se prevén en el viento, y ha afirmado que la pena que sienten es "muy grande".

El incendio avanza en la Vall d'Uixó. / Fernando Bustamante

El Ayuntamiento de Bextí, un municipio de unos 5.600 habitantes, ha habilitado un pabellón para acoger a los vecinos de los barios evacuados, pero solo una persona ha pasado la noche en este espacio, ya que la mayoría lo ha hecho en casas de familiares.

Así lo ha indicado la teniente de alcalde Nuria Meneu, quien ha apuntado que la noche ha estado "bastante controlada" gracias a la gente que ha estado trabajando contra el fuego, y en este momento se ve mucho humo pero no llamas.

Los vecinos, que se van acercando esta mañana a la zona habilitada para avituallamiento, están mostrado preocupación por sus viviendas y Meneu confía en que el incendio pueda darse por controlado pronto.

El incendio mantiene desalojadas a 16.000 personas de una quincena de municipios del sur de la provincia de Castellón, y siguen confinadas las localidades de la Vall d'Uixó y Betxí, de las que se han evacuado algunos barrios.