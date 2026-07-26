Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal La VallFallecido incendio ManisesSemáforos IAVolkswagenZevraTrump-Ferran TorresDGT
instagramlinkedin

Alicante

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre

"La rápida actuación de los agentes permitió poner al menor a salvo", según la Policía

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 y detiene al padre.

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 y detiene al padre. / POLICÍA LOCAL BENIDORM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

ALICANTE

La Policía Local de Benidorm ha rescatado a un menor que se encontraba sobre un aparato de aire acondicionado en el piso 21 de un edificio de la población alicantina. Por estos hechos, el padre del niño ha sido detenido.

Según informa este cuerpo de seguridad, los agentes acudieron a un edificio tras recibir el aviso de que un niño estaba en una situación "de extremo peligro", en el exterior de una vivienda situada en una planta 21.

Cuando llegaron a la vivienda, observaron que el niño se hallaba sobre el aparato y pudieron rescatarlo.

Noticias relacionadas

Fuentes policiales recalcan que "la rápida actuación de los agentes permitió poner al menor a salvo" e informan de que el progenitor fue arrestado por los hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
  2. Fallece un hombre de 78 años en el incendio de Manises
  3. Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
  4. València instalará 10 semáforos con IA para detectar a quien hable con el móvil o no lleve el cinturón
  5. Volkswagen cambia el director de la gigafactoría en plena crisis con los proveedores
  6. Así ha quedado el barranco de Manises tras el incendio que se ha cobrado la vida de un hombre
  7. Una industria de Alzira acelera la construcción modular de edificios de cinco plantas en solo 16 semanas
  8. Nuevo naufragio en Xàbia: una lancha motora se hunde en el Portitxol y Salvamento Marítimo rescata a sus seis tripulantes

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre

La Generalitat recomienda el uso de mascarilla FPP2 a los residentes cerca del incendio de la Vall d'Uixó

La Generalitat recomienda el uso de mascarilla FPP2 a los residentes cerca del incendio de la Vall d'Uixó

El PSPV afea a Catalá que se cumplan 750 años de la muerte de Jaume I y la Roqueta esté cerrada

El PSPV afea a Catalá que se cumplan 750 años de la muerte de Jaume I y la Roqueta esté cerrada

El Mundial de fútbol conquistado por España tiene otro ganador: la vigilancia social

El Mundial de fútbol conquistado por España tiene otro ganador: la vigilancia social

Los veterinarios expertos lo tienen claro: así afectará el eclipse solar total a perros y gatos

Los veterinarios expertos lo tienen claro: así afectará el eclipse solar total a perros y gatos

La carrera del Gran Premio de Hungría, en directo

La carrera del Gran Premio de Hungría, en directo

Las mejores imágenes del GP de Hungría de Fórmula 1

Las mejores imágenes del GP de Hungría de Fórmula 1

La Guardia Civil desaloja Almedíjar y Azuébar y ya son 18 municipios evacuados por el incendio de la Vall d'Uixó

La Guardia Civil desaloja Almedíjar y Azuébar y ya son 18 municipios evacuados por el incendio de la Vall d'Uixó
Tracking Pixel Contents