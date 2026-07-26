La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre

La Policía Local de Benidorm ha rescatado a un menor que se encontraba sobre un aparato de aire acondicionado en el piso 21 de un edificio de la población alicantina. Por estos hechos, el padre del niño ha sido detenido.

Según informa este cuerpo de seguridad, los agentes acudieron a un edificio tras recibir el aviso de que un niño estaba en una situación "de extremo peligro", en el exterior de una vivienda situada en una planta 21.

Cuando llegaron a la vivienda, observaron que el niño se hallaba sobre el aparato y pudieron rescatarlo.

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Fuentes policiales recalcan que "la rápida actuación de los agentes permitió poner al menor a salvo" e informan de que el progenitor fue arrestado por los hechos.