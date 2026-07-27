Tribunales
Prisión por intento de homicidio para el detenido que dejó en coma a un hombre tras una brutal paliza en València
La jueza decreta prisión provisional, comunicada y sin fianza acusado, inicialmente, de tentativa de homicidio
Los investigadores tratan de esclarecer si existe alguna relación previa entre víctima y agresor
La titular de la plaza 13 de la Sección de Instrucción de los Juzgados de València ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el joven de 26 años que, el pasado viernes propinó una brutal paliza a un hombre de 46 años quien permanece ingresado en coma en estado crítico y con pronóstico muy grave en la UCI del hospital la Fe de València. La causa está abierta, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación como un delito de tentativa de homicidio.
El herido de gravedad, según ha podido saber Levante-EMV, bajaba de visitar a su madre cuando se encontró con su presunto agresor, quien se ensañó con él en reiteradas ocasiones. Según fuentes conocedoras del caso, el detenido le propinó golpes y patadas, varias de ellas en la cabeza.
La víctima, que corresponde a las siglas A.C.P. y se encuentra con una grave hemorragia en la cabeza, quedó en coma tras la brutal paliza después de que intervinieron sanitarios y lo trasladaran en ambulancia en una primera instancia al hospital Doctor Peset de València. La agresión ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 21 horas, en la calle Ingeniero José Sirera, en el barrio de Sant Marcel·lí.
La Policía Local de València detuvo al agresor quien, según algunas fuentes consultadas, no conocía a la víctima quien llevaba el brazo escayolado y estaba esperando un trasplante de riñón y páncreas.
Fuentes consultadas por este periódico han señalado que la víctima se encuentra estable dentro de la gravedad y de momento, no puede ser todavía operado. Los médicos están a la espera de ver la evolución de las lesiones neuronales, debido a las graves patadas que recibió en la cabeza.
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