Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóExhumación Riba-rojaHéctareas quemadas Vall d'Uixóincendio El SalerBrutal paliza en ValènciaBatalla de FloresDani Olmo Ayala
instagramlinkedin

Tribunales

Prisión por intento de homicidio para el detenido que dejó en coma a un hombre tras una brutal paliza en València

La jueza decreta prisión provisional, comunicada y sin fianza acusado, inicialmente, de tentativa de homicidio

Los investigadores tratan de esclarecer si existe alguna relación previa entre víctima y agresor

Detenido en València por propinar una brutal paliza que dejó a un hombre en coma

Detenido en València por propinar una brutal paliza que dejó a un hombre en coma

Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miguel Pérez

València

La titular de la plaza 13 de la Sección de Instrucción de los Juzgados de València ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el joven de 26 años que, el pasado viernes propinó una brutal paliza a un hombre de 46 años quien permanece ingresado en coma en estado crítico y con pronóstico muy grave en la UCI del hospital la Fe de València. La causa está abierta, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación como un delito de tentativa de homicidio.

El herido de gravedad, según ha podido saber Levante-EMV, bajaba de visitar a su madre cuando se encontró con su presunto agresor, quien se ensañó con él en reiteradas ocasiones. Según fuentes conocedoras del caso, el detenido le propinó golpes y patadas, varias de ellas en la cabeza.

La víctima, que corresponde a las siglas A.C.P. y se encuentra con una grave hemorragia en la cabeza, quedó en coma tras la brutal paliza después de que intervinieron sanitarios y lo trasladaran en ambulancia en una primera instancia al hospital Doctor Peset de València. La agresión ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 21 horas, en la calle Ingeniero José Sirera, en el barrio de Sant Marcel·lí.

La Policía Local de València detuvo al agresor quien, según algunas fuentes consultadas, no conocía a la víctima quien llevaba el brazo escayolado y estaba esperando un trasplante de riñón y páncreas.

Noticias relacionadas

Fuentes consultadas por este periódico han señalado que la víctima se encuentra estable dentro de la gravedad y de momento, no puede ser todavía operado. Los médicos están a la espera de ver la evolución de las lesiones neuronales, debido a las graves patadas que recibió en la cabeza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido por dejar en coma a un hombre de 46 años tras una brutal paliza en València
  2. Un incendio junto a la rotonda del Saler y el Oceanogràfic corta la autovía a las playas
  3. El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
  4. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
  5. Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
  6. El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
  7. El incendio de la Vall d'Uixó activa el protocolo de contaminación en València: esto es lo que hay que evitar
  8. El desafío de movilidad del Nou Mestalla: hasta 70.000 espectadores en coche, metro y autobús

El PP pide al Gobierno que revise la prohibición de las actividades deportivas en el embalse de Escalona

El PP pide al Gobierno que revise la prohibición de las actividades deportivas en el embalse de Escalona

Cocina un solomillo de cerdo al horno con el empresario Jordi Sánchez-Tarazaga | Milar

Prisión por intento de homicidio para el detenido que dejó en coma a un hombre tras una brutal paliza en València

Prisión por intento de homicidio para el detenido que dejó en coma a un hombre tras una brutal paliza en València

L’incendi de la Vall d’Uixó ja ha arrasat 7.200 hectàrees en un perímetre de 67 quilòmetres

L’incendi de la Vall d’Uixó ja ha arrasat 7.200 hectàrees en un perímetre de 67 quilòmetres

La ilustradora valenciana Laura Pérez logra el prestigioso Premio Eisner por 'Nocturnos'

La ilustradora valenciana Laura Pérez logra el prestigioso Premio Eisner por 'Nocturnos'

El hilo rojo de la historia que une a Iniesta y Ferran

El hilo rojo de la historia que une a Iniesta y Ferran

Economía.- Agricultores advierten de la "grave" afección del incendio de Vall d'Uixó (Castellón) en campos y granjas

Economía.- Agricultores advierten de la "grave" afección del incendio de Vall d'Uixó (Castellón) en campos y granjas

Censura ideológica

Tracking Pixel Contents