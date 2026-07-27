Policía Local y Sanitarios de Oliva salvan a un hombre tras desplomarse en un supermercado

Calor fuera, gente y aire acondicionado dentro. Es la estampa habitual en cualquier supermercado durante estos días de julio. Lo que ya no es tan habitual es que un cliente de un supermercado se desplome y quede tendido en el suelo sin respiración. Es lo que ha sucedido poco antes del mediodía de este lunes en un supermercado de Oliva, en la Safor.

Los primeros en llegar han sido agentes de la Policía Local de Oliva, quienes, al ver el estado del hombre, de unos 70 años de edad, rápidamente han sacado del vehículo policial el Desfibrilador Externo Automático (DEA) y le han practicado los primeros auxilios hasta la llegada de un Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Media docena de descargas con el Lucas

Los sanitarios le han colocado al hombre el monitor y han necesitado más de media docena de descargas con el Lucas (Lund University Cardiac Assist System), el dispositivo mecánico automatizado que realiza compresiones torácicas constantes y de alta calidad durante la reanimación cardiopulmonar ante una parada cardíaca.

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Tras ingentes esfuerzos de los equipos sanitarios del SVB y SAMU han logrado finalmente que respondiera a los estímulos, siendo evacuado de urgencia al Hospital Francesc de Borja de Gandia, donde era ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a la espera de su evolución.