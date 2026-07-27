Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóExhumación Riba-rojaHéctareas quemadas Vall d'Uixóincendio El SalerBrutal paliza en ValènciaBatalla de FloresDani Olmo Ayala
instagramlinkedin

La Safor

Policía Local y Sanitarios de Oliva salvan a un hombre tras desplomarse en un supermercado

Los hechos han ocurrido a media mañana y se han tenido que emplear a fondo para recuperar sus constantes vitales

El paciente, de unos 70 años, tras ser estabilizado ha ingresado en a UCI del Hospital Francesc de Borja de Gandia

Efectivos del SVB y SAMU en una intervención sanitaria

Efectivos del SVB y SAMU en una intervención sanitaria / Miguel Pérez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miguel Pérez

Gandia

Calor fuera, gente y aire acondicionado dentro. Es la estampa habitual en cualquier supermercado durante estos días de julio. Lo que ya no es tan habitual es que un cliente de un supermercado se desplome y quede tendido en el suelo sin respiración. Es lo que ha sucedido poco antes del mediodía de este lunes en un supermercado de Oliva, en la Safor.

Los primeros en llegar han sido agentes de la Policía Local de Oliva, quienes, al ver el estado del hombre, de unos 70 años de edad, rápidamente han sacado del vehículo policial el Desfibrilador Externo Automático (DEA) y le han practicado los primeros auxilios hasta la llegada de un Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Media docena de descargas con el Lucas

Los sanitarios le han colocado al hombre el monitor y han necesitado más de media docena de descargas con el Lucas (Lund University Cardiac Assist System), el dispositivo mecánico automatizado que realiza compresiones torácicas constantes y de alta calidad durante la reanimación cardiopulmonar ante una parada cardíaca.

Noticias relacionadas

Tras ingentes esfuerzos de los equipos sanitarios del SVB y SAMU han logrado finalmente que respondiera a los estímulos, siendo evacuado de urgencia al Hospital Francesc de Borja de Gandia, donde era ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a la espera de su evolución.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido por dejar en coma a un hombre de 46 años tras una brutal paliza en València
  2. Un incendio junto a la rotonda del Saler y el Oceanogràfic corta la autovía a las playas
  3. El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
  4. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
  5. Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
  6. El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
  7. El incendio de la Vall d'Uixó activa el protocolo de contaminación en València: esto es lo que hay que evitar
  8. El desafío de movilidad del Nou Mestalla: hasta 70.000 espectadores en coche, metro y autobús

Policía Local y Sanitarios de Oliva salvan a un hombre tras desplomarse en un supermercado

Policía Local y Sanitarios de Oliva salvan a un hombre tras desplomarse en un supermercado

Compromís reclama la celebración del año Jaume I en Sagunt

Compromís reclama la celebración del año Jaume I en Sagunt

La secretaria general del PSPV de Alzira se aparta para evitar un lucha en primarias y deja paso a su número dos

La secretaria general del PSPV de Alzira se aparta para evitar un lucha en primarias y deja paso a su número dos

Nacho Pla se suma a la delantera del Ontinyent 1931 CF

Nacho Pla se suma a la delantera del Ontinyent 1931 CF

La diputación inyecta 1,3 millones para ampliar el acceso al hospital de Alzira por Urgencias

La diputación inyecta 1,3 millones para ampliar el acceso al hospital de Alzira por Urgencias

Moncada paga un millón de euros tras una sentencia por la gestión de Pemsa con el PP

Moncada paga un millón de euros tras una sentencia por la gestión de Pemsa con el PP

Torrent presenta más de 30 actos para conmemorar el 750 aniversario de la muerte de Jaume I

Torrent presenta más de 30 actos para conmemorar el 750 aniversario de la muerte de Jaume I

Ontinyent cierra esta semana las escuelas de verano con unos 450 participantes y cubriendo el 100% de la demanda

Ontinyent cierra esta semana las escuelas de verano con unos 450 participantes y cubriendo el 100% de la demanda
Tracking Pixel Contents