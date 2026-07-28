Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóExhumación Riba-rojaCarretera cortadas CastellónOla de calorFord AlmussafesRadiografía incendio Vall d'UixóPaliza Valencia
instagramlinkedin

Accidente

Un coche atropella a una mujer en la Rambla Catalunya de Barcelona

La víctima ha resultado herida, según ha podido constatar in situ EL PERIÓDICO

Se descartaría inicialmente una motivación criminal,

Ambulancia del SEM, en una imagen de archivo.

Ambulancia del SEM, en una imagen de archivo. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Meritxell M. Pauné / Germán González

Barcelona

Un coche ha atropellado a una persona este martes al mediodía en la Rambla Catalunya de Barcelona, a la altura de calle Aragó, sobre el número 260. Una mujer y una menor han resultado heridas, según ha podido constatar in situ EL PERIÓDICO. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado tres ambulancias y ha atendido a dos personas en el lugar de los hechos, una en estado crítico que ha sido trasladada al Hospital Clínic y una menor en estado menos grave trasladada al Hospital Sant Joan de Déu.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 14.30 horas en el centro neurálgico de la ciudad. Se han desatado momentos de gran alarma entre los peatones que había en la zona, ante el recuerdo del atropello masivo en la Rambla de Barcelona el 17 de agosto de 2017, tragedia de la que están a punto de cumplirse nueve años.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra corroboran el atropello y apuntan a un accidente de tráfico. Se descartaría inicialmente una motivación criminal, por lo que la investigación recae en la Guardia Urbana de Barcelona.

La Unidad de Accidentes de Tráfico del cuerpo policial barcelonés ha realizado el atestado y ha tomado declaración a varios testigos, así como al conductor que iba dentro del vehículo. Según las primeras investigaciones, se trataría de un hombre mayor que ha perdido el control del coche y ha atropellado a las varias personas que en ese momento cruzaban la calle. Dos de ellas han resultado heridas. Poco después el hombre ha conseguido detener el vehículo y ha salido mientras era increpado por varias personas por lo que había ocurrido, según ha podido saber este diario.

Noticias relacionadas

Para atender a las víctimas, los servicios de emergencia han cortado parte de la calle Aragó, lo que ha afectado a la circulación y al transporte público terrestre.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido por dejar en coma a un hombre de 46 años tras una brutal paliza en València
  2. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
  3. El incendio forestal de la Vall d’Uixó devora 6.500 hectáreas con la esperanza de estabilizarlo
  4. Un incendio junto a la rotonda del Saler y el Oceanogràfic corta la autovía a las playas
  5. El incendio de la Vall d'Uixó está haciendo explotar restos de artillería de la Guerra Civil
  6. Volkswagen mantendrá el control de la gigafactoría de Sagunt tras dar entrada a su socio chino Gotion
  7. Muere Ramon Lapiedra i Civera, exrector de la Universitat de València y referente del valencianismo académico
  8. Susto en Ciutat Vella de Sagunt tras el paseo de tres jabalíes por los tejados de barrio

Així està l’incendi de la Vall d’Uixó: les últimes informacions dels bombers

Així està l’incendi de la Vall d’Uixó: les últimes informacions dels bombers

Extremadura recurre el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta

Extremadura recurre el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta

El bar del Casino de Canet busca nuevo arrendatario

El bar del Casino de Canet busca nuevo arrendatario

Sueca recupera parte de la arena perdida en Motilla tras el primer temporal del verano

Sueca recupera parte de la arena perdida en Motilla tras el primer temporal del verano

La playa Medicalia del Puig, pendiente de reabrir tras recibir los análisis favorables del agua

La playa Medicalia del Puig, pendiente de reabrir tras recibir los análisis favorables del agua

Interculturalitats, la apuesta por la convivencia a través de la música triunfa en Aldaia

Interculturalitats, la apuesta por la convivencia a través de la música triunfa en Aldaia

Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos que estaba ingresada

Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos que estaba ingresada

Un biomaterial inyectable activa el sistema inmunológico para reparar el cerebro tras un accidente cerebrovascular

Un biomaterial inyectable activa el sistema inmunológico para reparar el cerebro tras un accidente cerebrovascular
Tracking Pixel Contents