La jueza manda a la cárcel al detenido por la brutal paliza de Sant Marcel.lí mientras la víctima sigue en coma

Un calentón, una frustración o un “me peleo contigo”. Esas son, de momento, las hipótesis que se barajan con respecto a los motivos de la brutal agresión que, el pasado viernes, ocurrió en la calle Ingeniero José Sirera, en el barrio de Sant Marcel.lí de València.

El vídeo es escalofriante y duro, de ahí que, vista la intencionalidad del agresor para con su víctima —que llevaba un brazo escayolado—, la jueza de la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, en funciones de guardia, haya decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el agresor. Se trata, tal y como informó Levante-EMV, de un joven de 26 años que ha dejado al borde de la muerte a Arturo P. C., de 46 años de edad. La jueza le imputa un delito de homicidio/asesinato en grado de tentativa, sin perjuicio de posterior calificación.

En estado crítico

La víctima permanece ingresada en estado crítico y con pronóstico muy grave en la UCI del Hospital La Fe de València con una grave hemorragia en la cabeza, tras quedar en coma al recibir una brutal paliza después de que intervinieran sanitarios y lo trasladaran en ambulancia en una primera instancia al hospital Doctor Peset de València.

Fue la Policía Local de València quien detuvo al agresor que, según algunas fuentes consultadas, no conocía a la víctima, quien llevaba el brazo escayolado y estaba esperando un trasplante de riñón y páncreas.

Arturo se encuentra estable dentro de la extrema gravedad y, de momento, no puede ser todavía operado. Los médicos están a la espera de ver la evolución de las lesiones neuronales, debido a las graves patadas que recibió en la cabeza. Así las cosas, este martes intentarán despertarlo del coma para valorar las secuelas neurológicas.

Un banco y una chica, el punto de partida

La Policía Nacional, que es quien se ha hecho cargo de la investigación, ha citado a los testigos que presenciaron la agresión o que pudieran haber visto algo en los momentos en los que se inició. De hecho, ayer tarde, alguno de esos testigos acudió al centro sanitario a interesarse por el estado de Arturo y sus familiares.

De momento, ha trascendido que el hombre agredido estaba sentado en un banco tomando el poco fresco que hacía la tarde noche del viernes tras haber salido de visitar a su madre. Según algunos testigos, en ese mismo banco había una joven de 18 años a la que se dirigió el agresor y, al rechazarle la chica, éste pudiera ser el detonante, junto con el presunto consumo de alguna bebida o sustancia que le provocara esa agresividad nada normal.

Así las cosas, otro testigo explicaba que oyó la frase de “pues me peleo contigo” lo que se desprende que el detenido descargó esa furia o frustración sobre la persona de Arturo hasta el punto de dejarlo debatiéndose entre la vida y la muerte, a la espera de su evolución clínica.

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Los agentes intentan localizar a la joven que estaba en el banco para que pueda contar lo ocurrido o aportar más datos a lo sucedido y así poder dar con el móvil de la agresión, pues tanta violencia y crueldad deben tener algún origen.