Un policía local de Paiporta fuera de servicio atendió al hombre de Oliva desplomado por un golpe de calor

Estaba haciendo la compra en un supermercado de Oliva cuando se dio cuenta de la existencia de un hombre que se había desplomado y, junto a él, una dependienta del establecimiento. Este agente de la Policía Local de Paiporta, fuera de servicio, dejó el carro de la compra y se dirigió rápidamente a auxiliar al hombre. La dependienta había intentado iniciar las maniobras de reanimación, pero fue el policía local quien, con sus conocimientos en primeros auxilios, le practicó durante quince largos minutos la RCP. Sucedió este lunes, tal y como publicaba Levante-EMV logrando que fuera reanimado y trasladardo de urgencia al Hospital Francesc de Borja de Gandia.

Tal y como han confirmado a este periódico fuentes consultadas, el agente se las vio y se las deseó porque estaba inconsciente y no respiraba, y apenas conseguía recuperarlo, volvía a entrar en parada cardiorrespiratoria. Cuando sus compañeros de Oliva acudieron, lo hicieron con el Desfibrilador Externo Automático (DEA), lo que permitió al agente descansar del esfuerzo y al mismo tiempo controlar los impulsos y el estado de la persona desplomada.

Tal y como ha publicado Levante-EMV, con la llegada de una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y una del Servicio de Atención Médica Urgentes (SAMU) se pudo recuperar y estabilizar al hombre, quien necesitó más de media docena de descargas del Lucas (Lund University Cardiac Assist System), el dispositivo mecánico automatizado que realiza compresiones torácicas constantes y de alta calidad durante la reanimación cardiopulmonar ante una parada cardíaca.

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El agente reconocía que, de no haber actuado de inmediato, el resultado hubiese sido otro mucho peor. Tras evacuar al hombre en un SAMU, el agente paiportino reanudó su compra, satisfecho por haber prestado ayuda a una persona que la necesitaba. Sin duda, una actuación decisiva para mantener con vida al afectado hasta la llegada de los recursos de emergencia.