La Safor
Un policía local de Paiporta fuera de servicio atendió al hombre de Oliva desplomado por un golpe de calor
Dejó el carro con la compra y estuvo 15 minutos realizándole maniobras de reanimación mientras llegaban sus compañeros olivenses con el DEA
El hombre, de unos 70 años, no respiraba y la rápida actuación del agente y una dependienta permitió mantenerlo con vida hasta la llegada de refuerzos
Estaba haciendo la compra en un supermercado de Oliva cuando se dio cuenta de la existencia de un hombre que se había desplomado y, junto a él, una dependienta del establecimiento. Este agente de la Policía Local de Paiporta, fuera de servicio, dejó el carro de la compra y se dirigió rápidamente a auxiliar al hombre. La dependienta había intentado iniciar las maniobras de reanimación, pero fue el policía local quien, con sus conocimientos en primeros auxilios, le practicó durante quince largos minutos la RCP. Sucedió este lunes, tal y como publicaba Levante-EMV logrando que fuera reanimado y trasladardo de urgencia al Hospital Francesc de Borja de Gandia.
Tal y como han confirmado a este periódico fuentes consultadas, el agente se las vio y se las deseó porque estaba inconsciente y no respiraba, y apenas conseguía recuperarlo, volvía a entrar en parada cardiorrespiratoria. Cuando sus compañeros de Oliva acudieron, lo hicieron con el Desfibrilador Externo Automático (DEA), lo que permitió al agente descansar del esfuerzo y al mismo tiempo controlar los impulsos y el estado de la persona desplomada.
Tal y como ha publicado Levante-EMV, con la llegada de una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y una del Servicio de Atención Médica Urgentes (SAMU) se pudo recuperar y estabilizar al hombre, quien necesitó más de media docena de descargas del Lucas (Lund University Cardiac Assist System), el dispositivo mecánico automatizado que realiza compresiones torácicas constantes y de alta calidad durante la reanimación cardiopulmonar ante una parada cardíaca.
El agente reconocía que, de no haber actuado de inmediato, el resultado hubiese sido otro mucho peor. Tras evacuar al hombre en un SAMU, el agente paiportino reanudó su compra, satisfecho por haber prestado ayuda a una persona que la necesitaba. Sin duda, una actuación decisiva para mantener con vida al afectado hasta la llegada de los recursos de emergencia.
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
- Detenido por dejar en coma a un hombre de 46 años tras una brutal paliza en València
- El incendio forestal de la Vall d’Uixó devora 6.500 hectáreas con la esperanza de estabilizarlo
- Un incendio junto a la rotonda del Saler y el Oceanogràfic corta la autovía a las playas
- El incendio de la Vall d'Uixó está haciendo explotar restos de artillería de la Guerra Civil
- Volkswagen mantendrá el control de la gigafactoría de Sagunt tras dar entrada a su socio chino Gotion
- Muere Ramon Lapiedra i Civera, exrector de la Universitat de València y referente del valencianismo académico
- Susto en Ciutat Vella de Sagunt tras el paseo de tres jabalíes por los tejados de barrio