El juzgado cita como investigados a los policías que golpearon a una familia colombiana en València

Poco a poco avanza la investigación sobre la intervención de varios agentes de la Policía Nacional en una actuación que se saldó con cinco ciudadanos colombianos detenidos tras ser golpeados “brutalmente”. Fue el 17 de mayo de 2025 en la calle San Vicente de València cuando varios policías acudían a un aviso de amenazas por arma blanca entre dos hombres.

La actuación de los agentes en la detención de los dos implicados fue recriminada por una mujer –que no conocía de nada a los arrestados– al ver que un policía le ponía “el pie en el torso de uno y el otro agente un pie en el tobillo del detenido”.

Arremetieron contra toda la familia

Ante esta actitud, los policías pidieron a la mujer, de nacionalidad colombiana, que se identificara, a lo que se negó aduciendo que no había justificación para ello. Como no hizo caso al requerimiento, el agente le indicó que procedería a su detención por desobediencia a la autoridad.

La mujer se resistió a ser detenida y los policías “la tiraron violentamente al suelo, la zarandearon y comenzaron a golpearla repetidamente con su defensa” tal y como se recoge en la querella presentada en su día contra los agentes y en los vídeos aportados a la causa. Es en ese instante, cuando ante los gritos de la mujer, salen los padres de ella del portal y los policías arremeten presuntamente también contra ellos con sus defensas reglamentarias.

Totalmente desproporcionado

Las víctimas de dicha actuación policial denunciaron a los agentes por utilizar “una fuerza totalmente desproporcionada e innecesaria” tal y como publicó Levante-EMV. El juzgado admitió la querella y la jueza citó a los denunciantes y a los denunciados.

Así las cosas, la actuación policial fue grabada por un testigo que presenció la agresión policial desde su vivienda. Las imágenes se hicieron virales tanto a nivel nacional como internacional, generando multitud de reacciones. Desde diversos colectivos y organizaciones se tildó de “brutal” la actuación policial y hasta el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a condenar el “ataque” a través de sus redes sociales, solicitando, además, explicaciones al Gobierno de España.

Los policías investigados no dan su versión

Ahora, el juzgado de Instrucción número 20 de València, que esclarece los hechos, ha citado hace unos días a los agentes en calidad de investigados para continuar con las diligencias. Los policías intervinientes acudían acompañados por sus respectivos abogados y, según fuentes consultadas, se amparaban en su derecho constitucional a no declarar en la causa que se instruye contra ellos.

Para el abogado de las afectadas, el penalista Juan Molpeceres, resulta curioso que los policías “no den su versión de los hechos” lo que “cuando menos, resulta sospechoso”. Además -añade- solo se han limitado a aportar una serie de pruebas con la supuesta pretensión de “encajar conductas de mis representados en espacios en los que no hay vídeos, lo que, además de ser una casualidad, llama poderosamente la atención”.

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Por último, también cabe resaltar que han solicitado que se practiquen nuevas diligencias para que se cite en calidad de testigos a varias personas, entre ellos algunos vecinos de la zona, para que puedan aportar su versión de los hechos.