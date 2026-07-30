La Safor
La Policía detiene a un joven por agredir sexualmente a dos mujeres en una piscina de Gandia
Los agentes lo sacaron del complejo de Roís de Corella tras la denuncia de dos usuarias
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Gandia han detenido a un joven que durante varios días había estado molestando a mujeres que estaban tomando el baño en la piscina del distrito de Roís de Corella. En dos ocasiones y en días alternos, esas molestias pasaron a hechos y el joven las agredió sexualmente con tocamientos sin su consentimiento.
Los hechos ocurrieron hace un par de semanas, y los agentes actuaron de inmediato, sacándolo de la piscina y poniéndolo a disposición judicial tras las denuncias recibidas por parte de las afectadas.
Fuentes consultadas han señalado a Levante-EMV que se ha puesto en conocimiento del juzgado lo sucedido, al tiempo que, con esta detención, se tranquiliza a quienes utilizan las instalaciones, sobre todo cuando se decreta la ola de calor, para que, en caso de advertir o presenciar alguna nueva agresión sexual, lo pongan en conocimiento de las autoridades.
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