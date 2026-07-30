Distrito Marítimo
A prisión por peligro público tras 34 detenciones por robos en València
Entre abril y julio ha perpetrado diez robos en locales comerciales haciendo del delito su modo de vida
Ha llegado a robar dos veces en el mismo lugar o incluso la misma noche en varios puntos
Tiene desprecio por la propiedad privada y hace del delito su modo de vida. Su politoxicomania le lleva a perpetrar robos incluso dos veces en el mismo local. Causa daños al acceder a ellos y arrambla con todo lo que puede o le sirva. En unos golpes ha obtenido botines de 400 hasta 2.900 euros.
Pero J. S. D., español y de 30 años de edad, es un conocido de la Policía Nacional. Y dada la última oleada de robos perpetrados en la zona -desde locales hasta hurtos en la playa de la Malvarrosa- agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) adscritos a la Comisaría del Distrito Marítimo estaban realizando labores de prevención por la zona cuando detectaron la presencia de este delincuente habitual. De hecho, sus compañeros de Policía Judicial de dicha comisaría lo buscaban tras su último golpe. Un robo donde quedaron registrados todos sus movimientos e incluso su cara y huellas. Los agentes lo pararon cuando caminaba por la calle y le informaron que procedían a su detención por un robo cometido horas antes.
Absoluto desprecio
Tras ser trasladado al complejo de Zapadores para continuar con las diligencias, el detenido se negó a declarar ante los agentes de la Policía Judicial y este miércoles fue puesto a disposición del juzgado de guardia.
Los agentes de la Comisaría del Distrito Marítimo saben que se trata de un delincuente muy activo y que a sus 30 años presenta un total y absoluto desprecio por la propiedad privada. Las 34 detenciones que tiene a sus espaldas lo avalan, así como el haber hecho del robo su forma de vida. Ante esta situación y la alarma social que genera, los agentes de la Policía Nacional presentaban al detenido con las pruebas recopiladas y solicitaban al Juez que se tomaran medidas cautelares de carácter especial.
Para los agentes, J. S. G., se ha convertido en un peligro inminente y constante tanto para los comercios como para los ciudadanos. Busca dinero y algo que poder vender para así pagarse las sustancias que necesita, por lo que esa adicción le llega a anular el efecto disuasorio que pueden tener las detenciones que acumula.
La Fiscalía avalaba la petición de los agentes de la Policía Nacional pues se trata de múltiples robos y daños causados a los legítimos propietarios teniendo en cuenta además, que vista la trayectoria del delincuente, no tiene visos de parar en la escalada de robos. De hecho, según fuentes consultadas, ha llegado a cometer varios robos en una misma noche o incluso en un mismo local con varios días de diferencia.
El juez de guardia aceptaba la petición de la Fiscalía, y acordaba a última hora de este miércoles su ingreso en prisión provisional a la espera de la continuación de las investigaciones.
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