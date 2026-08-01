Muere una niña en un trágico accidente entre una autocaravana y un camión en la AP-7 en Benicàssim

Una menor de 16 años ha fallecido este sábado en un grave accidente de tráfico registrado en la AP-7, a la altura del kilómetro 420, en el término municipal de Benicàssim. La víctima viajaba en una autocaravana que, según las primeras informaciones, se habría visto obligada a detenerse en el arcén después de sufrir el pinchazo de una rueda.

Por causas que se investigan, un camión ha colisionado contra la autocaravana, que ha quedado prácticamente destrozada por la mitad a consecuencia del fuerte impacto. En el vehículo viajaban, al parecer, otras tres personas, que no presentarían heridas de gravedad, aunque han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios debido al fuerte estado de ansiedad provocado por el fatal accidente.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos y medios sanitarios. El siniestro ha obligado a cortar el carril derecho de la autopista en dirección Barcelona y está provocando retenciones de hasta cuatro kilómetros en una jornada especialmente complicada para la circulación, coincidiendo con el 1 de agosto y uno de los días de mayor movilidad del verano.