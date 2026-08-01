Investigación
La jueza decreta prisión provisional, comunicada y sin fianza para el parricida confeso de A Coruña
A Adrián Parada, de 24 años, se le imputan los presuntos delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas
Reconoció la autoría del crimen ante un vecino, ante la Policía, en la llamada que hizo al 091 y en sede judicial
Suso Souto
Adrián Parada, de 24 años, el joven de Aguiño (A Coruña) que presuntamente mató este miércoles a su padre tras dispararle con una escopeta, compareció este viernes ante la jueza de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira.
La jueza decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Está investigado por un presunto delito de homicidio y otro de tenencia ilícita de armas.
A su llegada a los juzgados ocultó su rostro bajo una capucha para salir, esposado, del vehículo policial.
Adrián Parada prestó declaración ante la jueza, confesó el crimen y contestó a todas las preguntas. Al parecer, alegó haber matado a su progenitor defendiendo a su abuela de una supuesta agresión por parte de este.
De ser así, hay tres detalles que podrían chocar frontalmente con el supuesto legal de defensa propia: el hecho de que fuese de una casa a la otra a buscar la escopeta; que encañonase a la víctima en la cabeza; y que le disparase dos veces.
Sí tendrá a su favor la atenuante de confesión, en base a la cual, y a otras cuestiones, su defensa va a recurrir el auto de prisión.
Pasadas las tres de la tarde, con el auto judicial ya en sus manos, fue conducido a la prisión de Teixeiro. El abogado de la defensa, Manuel Méndez Torres, dijo que su cliente "tiene al apoyo de toda su familia".
El pasado miércoles, minutos después de las dos de la tarde, Adrián Parada confesó tres veces el crimen tras, presuntamente, disparar a su padre con una escopeta. Lo hizo en la llamada que él mismo hizo al 091 solicitando asistencia sanitaria para la víctima, Alberto Parada, de 47 años, su padre; lo hizo después ante un vecino, a quien pidió que llamase a la Policía, diciéndole "Metinlle tres tiros na cabeza"; y lo hizo también ante los agentes en la propia escena del crimen, aunque no así en la Comisaría, donde se acogió a su derecho a no declarar.
Según su relato inicial, el suceso se desencadenó a la hora de comer, a raíz de una fuerte discusión, en el transcurso de la cual su padre habría empezado a agredir a su suegra (la abuela del detenido).
Para defender a su abuela de esa agresión, y siempre según el relato inicial del acusado ante los agentes, fue a la casa en la que él reside, en la misma finca en la que se encuentra la vivienda familiar, cogió una escopeta, regresó y, encañonando a su padre, le disparó dos tiros.
Luego, tiró el arma en un sofá e hizo la llamada al 091. La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital Comarcal del Barbanza, donde fallecería poco después, en torno a las 15.30 horas.
Lo que no aclaró a los agentes en el momento de su detención es cuándo, cómo y dónde consiguió el arma y por qué la tenía en la casa en la que desde hacía tiempo vivía solo, aunque sí iba a comer a la casa familiar.
La esposa del fallecido le denunció en 2016 por violencia de género
Ese distanciamiento físico de la familia obedece, según él mismo habría relatado, a la convivencia conflictiva en el seno de una familia en la que las riñas y las discusiones eran frecuentes.
Al respecto, este diario pudo saber que la esposa de la víctima (que en el momento del crimen no estaba en la vivienda, sino en la conservera en la que trabaja) había denunciado en 2016 a Alberto Parada por violencia de género.
Los restos mortales de Alberto Parada serán incinerados este viernes.
Fuente: El Correo Gallego
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