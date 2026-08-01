Una persecución acaba con un detenido tras atropellar a una mujer y sus dos hijas en la playa de Gandia

"Entraron por ambas partes de la calle y se fueron directos a por un hombre. En segundos estaba en el suelo detenido. Fue de película". Es el testimonio de uno de los centenares de turistas y veraneantes que estaban apurando la cena este jueves en la céntrica y peatonal calle de La Verge, entre el Grau y la playa de Gandia, cuando se vieron sorprendidos por la presencia de diversas patrullas de la Policía Local.

La historia comenzó cuando una patrulla, en su tarea preventiva de Seguridad Ciudadana, observaba este jueves que un vehículo circulaba de forma temeraria por las calles de la playa de Gandia. Al darle el alto, lejos de parar, huyó a toda velocidad con evidente riesgo para los peatones, y con la clara intención de eludir a los agentes de la Policía Local.

Abandonó el coche en marcha y se fugó

Alertadas el resto de patrullas, la persecución del fugitivo por la playa de Gandia llegó hasta la rotonda de la calle Oltra, entre la zona de un conocido supermercado y el Campus de la Universitat de Gandia, momento en el que el conductor abandonó el coche en marcha y huyó a la carrera.

Este hecho motivó que el vehículo, por inercia, siguiera desplazándose y atropellara a una madre que cruzaba la calle con sus dos hijas, ajena a lo que estaba pasando y causándoles lesiones leves.

Madre e hijas, heridas leves

Mientras unos agentes de la Policía Local atendían a la madre y a sus hijas, otras patrullas detectaban que el fugitivo se había marchado corriendo por la calle Oltra, girando por la de Rei para intentar camuflarse entre la gente que cenaba en las terrazas de la calle La Verge.

La rápida actuación de los agentes de la Policía Local, que entraron con sus vehículos por la calle peatonal ante la sorpresa de vecinos y veraneantes, permitió dar con el fugitivo. Nada más ver al conductor huido, lo abordaron y, ya en el suelo, procedían a detenerlo. Se trata de un hombre de 40 años al que se le acusa de varios delitos y que en las próximas horas pasará a disposición del juzgado de guardia de Gandia.

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Afortunadamente la madre y sus dos hijas resultaron heridas de carácter leve y fueron atendidas por los propios policías locales y sanitarios desplazados al lugar.