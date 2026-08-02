Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Granizo en ValenciaCrisis migratoria CeutaMuertes por calorAccidente mortal BenicàssimJubilaciónIsabel-Clara SimóEclipse
instagramlinkedin

Pilar de la Horadada

Conduce a toda velocidad contradirección y muerde a un Policía Local de Pilar de la Horadada al ser detenida

La arrestada se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia y detección de drogas cuando fue interceptada en un vial de la Torre de la Horadada y agredió a los agentes

Mordedura de conductora en antebrazo de Policía Local de Pilar de la Horadada

Mordedura de conductora en antebrazo de Policía Local de Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. Pamies

Pilar de la Horadada

Durante la madrugada del jueves, agentes de la Policía Local de Pilar de la Horadada detuvieron en Torre de la Horadada a una mujer, de 48 años y de nacionalidad española, que circulaba a gran velocidad y en sentido contrario. La conducción fue detectada por los agentes, que intervinieron ante el grave riesgo que suponía para la seguridad vial.

La conductora, con problemas de salud mental, fue interceptada en la vía pública. Una vez detenida la marcha del vehículo, los agentes le requirieron que se sometiera a las pruebas de alcoholemia y detección de drogas. Según la información policial, la mujer se negó a realizar esas pruebas.

La intervención derivó después en un enfrentamiento con los agentes. La conductora mostró una actitud violenta y agredió a los policías que actuaban en el servicio. Uno de ellos llegó a sufrir un mordisco durante la actuación.

Acusada de varios delitos

La mujer fue finalmente detenida como presunta autora de varios delitos: conducción temeraria, negativa a someterse a las pruebas de alcohol y drogas, desobediencia grave y atentado contra agentes de la autoridad.

Noticias relacionadas

La Policía Local subraya que la intervención permitió frenar una conducta que entrañaba un riesgo grave para el resto de usuarios de la vía. Tras la detención, la conductora fue trasladada e ingresada en el hospital de Torrevieja. El agente herido por la mordedura de la mujer, es interino y se acababa de incorporar de nuevo a la plantilla.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Información

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviso naranja por tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
  2. Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol con capacidad para más de 85.000 personas
  3. La C. Valenciana lidera el desplome del mercado inmobiliario con una caída de ventas del 35 % en un año
  4. El alcalde de l'Alcúdia de Crespins mantiene la consulta para borrar el nombre de Isabel-Clara Simó y pide al instituto que acepte el cambio
  5. Vecinos de Velluters: 'La actuación policial está muy bien, pero necesitamos más del ayuntamiento
  6. Varias tormentas descargan granizo de gran tamaño en el interior de Valencia
  7. El juez descarta por ahora los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal en la investigación al excomisionado de la dana
  8. La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos

El PSPV se monta un festival con influencers de la izquierda para armar su programa

El PSPV se monta un festival con influencers de la izquierda para armar su programa

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Los tres faros más emblemáticos que puedes visitar este verano en la C. Valenciana

Los tres faros más emblemáticos que puedes visitar este verano en la C. Valenciana

OpenAI y Anthropic pierden el control de sus agentes de IA en pruebas de ciberseguridad

OpenAI y Anthropic pierden el control de sus agentes de IA en pruebas de ciberseguridad

Los tres faros más emblemáticos que puedes visitar este verano en la C. Valenciana

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno

La prolífica cantera granota: de Iborra a Espí

La prolífica cantera granota: de Iborra a Espí

Directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

Directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes
Tracking Pixel Contents