Prisión para un proxeneta por violar a una mujer a la que explotaba en un piso para puteros en València

Salió de su país de origen en busca de una vida mejor y acabó siendo violada por el gerente de un piso para puteros. La Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 33 años por agredir sexualmente y amenazar gravemente a una mujer que ejercía la prostitución en la “casa de citas” que él regentaba. El detenido se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima para imponerle condiciones abusivas y obligarle a mantener relaciones sexuales con él. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos tras la manifestación de la mujer, que aseguraba haber sido víctima de un delito relativo a la prostitución y de agresiones sexuales por parte del varón que la explotaba. La víctima declaró que había salido de su país de origen por su situación de vulnerabilidad para buscar oportunidades en España y que decidió ejercer la prostitución, buscando una “casa de citas” para ello.

El detenido y responsable de este negocio, conocedor de su situación de vulnerabilidad, le impuso condiciones abusivas, apropiándose de parte del pago por los servicios sexuales y exigiéndole mantener relaciones sexuales con él para poder continuar trabajando. En una ocasión, tras una discusión con la víctima al oponerse ella a mantener relaciones sexuales con él, el autor le envió audios amenazantes y una vez en la “casa de citas”, accedió con violencia a su habitación, la agredió y trató de asfixiarla, rompió sus dispositivos móviles y la echó de la vivienda.

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Los investigadores consideraron que había indicios de la comisión de un delito relativo a la prostitución, otro de agresión sexual, amenazas graves, daños y lesiones leves, procediendo a su detención. Posteriormente, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.