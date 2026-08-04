Cuatro detenidos por el robo violento de 52.000 € a una mujer en Alicante y otras provincias

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas acusadas de integrar un grupo criminal especializado en robos violentos y hurtos que operaba de forma itinerante por diferentes provincias del sureste peninsular. La investigación se inició tras el asalto a una trabajadora que iba a ingresar en una entidad bancaria de Alicante cerca de 53.000 euros en efectivo, correspondientes a la recaudación de la empresa para la que trabaja. Además de este robo con violencia, el grupo también cometía asaltos mediante los métodos de "el pinchazo" y "la siembra".

Según ha informado la Policía, dos de los arrestados siguieron presuntamente a la víctima desde su lugar de trabajo hasta una sucursal bancaria de Alicante. Al no poder estacionar junto al banco y tener que dejar el vehículo en una calle cercana, la mujer fue abordada cuando se dirigía a realizar el ingreso. Uno de los asaltantes le arrebató de un fuerte tirón la bolsa con el dinero, provocando su caída al suelo durante un forcejeo, mientras un segundo implicado esperaba en un vehículo para facilitar la huida.

La investigación fue asumida por el Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante, cuyos agentes lograron identificar el coche utilizado en la fuga, un vehículo de alquiler, así como a los cuatro integrantes del grupo. Dos de ellos, de 61 y 62 años, están considerados los autores materiales del robo, mientras que un hombre de 36 años y una mujer de 26 habrían facilitado el automóvil empleado en el asalto.

Vinculados a robos en Murcia y Albacete

Las pesquisas revelaron además que tres de los detenidos ya estaban siendo buscados por las comisarías de Lorca (Murcia) y Hellín (Albacete) por su presunta participación en otros robos e intentos de robo.

En Hellín, los sospechosos intentaron apoderarse de 15.000 euros que una persona acababa de retirar de una entidad bancaria utilizando el conocido método de "la siembra", aunque la víctima sospechó de sus movimientos y consiguió evitar el robo.

Por su parte, en Lorca fueron identificados como presuntos autores de un hurto mediante el procedimiento del "pinchazo", consistente en desinflar o pinchar previamente un neumático del vehículo de la víctima para distraerla y aprovechar ese momento para sustraer sus pertenencias del interior del coche.

Puesta a disposición judicial

Finalmente, los agentes localizaron a los cuatro investigados, dos en Alicante y dos en la localidad murciana de Los Alcázares. Todos ellos fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de robo con violencia, lesiones, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

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Los arrestados, que cuentan con antecedentes por hechos similares cometidos en distintos puntos de España, fueron puestos a disposición de los juzgados de guardia de Alicante y San Javier (Murcia).