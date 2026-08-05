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Intervienen más de 21 toneladas de cocaína tras desarticular una organización que operaba en España y Ecuador

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La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína a través de diversos puertos nacionales, principalmente Málaga, Algeciras y Valencia. En colaboración con la Policía Nacional de Ecuador, han logrado intervenir hasta 21 toneladas de cocaína y detener a 43 personas, ocho en España y 36 en el país latinoamericano. Más información