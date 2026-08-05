Cae la banda especializada que perpetró robos en bancos y salones de juego de València y Alicante

Eran profesionales del robo y tomaban medidas excepcionales para no dejar rastro ni evidencia alguna. Se retiraban tras cada golpe para preparar el siguiente en lo que la Guardia Civil ha calificado de “nidos”. Todo comenzó en marzo con un robo en un banco de Ontur, en Albacete. Rompieron la puerta de acceso a la entidad bancaria y arrancaron la caja fuerte con 66.000 euros, cargándola en un vehículo de alta gama con placas de matrícula falsificadas.

Las primeras investigaciones llevadas a cabo por agentes del área de Delitos contra el Patrimonio, pertenecientes a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete permitieron constatar que el grupo criminal estaba asentado en Murcia y se movían por toda la geografía española. En ese instante se diseñó un operativo para identificar y detener a los componentes de esta banda así como localizar sus escondites y recuperar lo sustraído.

Cinco detenidos y herramientas hidráulicas

Así las cosas, se ha logrado detener a cinco personas, de entre 39 y 52 años de edad, de nacionalidades serbia y española, como autoras de los delitos de robo con fuerza, sustracción de vehículos, hurto de placas de matrícula, falsedad documental, daños y pertenencia a organización criminal. La banda de asaltantes tenía repartidas las funciones de cada uno, centrándose en el robo de cajas fuertes de bancos así como de máquinas de cambio de dinero en salones de juego.

Accedían a los botines fracturando los accesos a los establecimientos y, provistos de herramientas hidráulicas, abrían o arrancaban las cajas fuertes de sus anclajes. Si el peso o las dimensiones lo permitían, las cargaban en vehículos y huían para poder abrirlas con mayor tranquilidad en los inmuebles que utilizaban como “nidos”.

Se ocultaban y tomaban precauciones

Ha sido compleja la investigación dado que los delincuentes extremaban las medidas de seguridad y utilizaban guantes, capuchas y vehículos de alta gama que previamente habían robado y a los que les habían sustituido las placas de matrícula por otras falsas y de vehículos similares.

Los inmuebles que utilizaban para esconderse servían también para ocultar los vehículos robados y las herramientas. Desde esas viviendas planificaban los desplazamientos hasta los objetivos seleccionados y tras cometer los hechos regresaban de nuevo a ocultarse y repartirse el botín. Todo ello en las más estrictas medidas de seguridad para dificultar la acción policial tanto en desplazamientos como en reuniones o comunicaciones.

Registros y efectos intervenidos

Durante los seis registros la Guardia Civil logró recuperar más de 34.000 euros, procedentes del último robo realizado por los detenidos. También dos vehículos de alta gama, utilizados para la comisión de los ilícitos penales. Tres permisos de conducción falsificados, en los cuales figuraban fotografías de varios de los detenidos. Numerosos equipos de transmisiones como walkie-talkies e inhibidores de frecuencia.

Material de protección y ocultación personal como guantes, pasamontañas, gorras, camisetas de color oscuro y linternas para fijar en la cabeza. Herramientas diversas como una pinza hidráulica, una radial, cizallas, destornilladores, llaves inglesas, patas de cabra, mazas, hachas o cortafríos.

Medio centenar de robos en nueve provincias

A la organización desarticulada se le atribuyen 52 ilícitos penales, entre ellos once robos con fuerza en sucursales bancarias (siete consumados y cuatro intentados); quince robos con fuerza en salones de juego (nueve consumados y seis intentados); dos robos con fuerza en concesionarios de vehículos; dos ustracciones de vehículo a motor; seis hurtos de placas de matrícula; quince delitos de falsificación de documentos y otro de pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil de Albacete ha logrado esclarecer doce hechos en la provincia de Albacete, seis en la de Alicante, once en la de Almería, dos en la de Ciudad Real, cinco en la de Cuenca, siete en la de Granada, tres en la de Jaén, tres en la de Murcia y dos en la de València.

En las distintas fases de la operación “Otello” han intervenido efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, que contaron con apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la misma Comandancia.

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Las diligencias, instruidas por el Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita albaceteña, han sido coordinadas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad de Hellín, decretando el ingreso en prisión de la totalidad de detenidos de la organización desmantelada.