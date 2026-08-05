Detenido por intentar matar a un menor de 14 años tras una discusión a la salida de un pub en València

Una discusión la madrugada de este martes a las puertas de un pub casi acaba en un homicidio. Ocurría en el distrito de Saïdia, en el barrio de Marxalenes de València, en dos episodios encadenados. El primero de ellos se producía a las cuatro de la madrugada, a la salida de un local de ocio, cuando tres chicas se encaraban a dos chicos por motivos que no han trascendido y que está investigando la Policía Nacional.

La discusión no fue a mayores —todos los implicados son de nacionalidad colombiana— hasta que, pasadas las cinco y media de la madrugada, en otro pub se producía el segundo desencuentro con los mismos y más implicados. Y pasados unos minutos, la situación acababa con el apuñalamiento de un menor de 14 años. A esa hora, un vehículo que circulaba por la calle Reus paraba en seco y de él se bajaba un joven de 25 años de edad y, sin mediar palabra, se dirigía hacia este menor de 14 años que se había visto envuelto en los enfrentamientos y lo apuñalaba.

Se desconoce, por el momento, si bajó del coche con el arma blanca o, por el contrario, la llevaba oculta entre sus ropas y la sacó al llegar a la altura del menor. Lo cierto es, siempre según la versión de algunos testigos, que la persona que descendió del vehículo se fue directamente a por su víctima.

Trasladado a la UCI pediátrica

Rápidamente se subía al coche y se daba a la fuga, segun han contado un usuario del parque de la calle Reus. Efectivos sanitarios se desplazaban al lugar para atender al herido, así como diversas patrullas de la Policía Nacional. El menor era evacuado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del Hospital La Fe de València, donde permanece ingresado, a la espera de ver su evolución.

Agentes de la Policía Nacional, con los datos aportados por los testigos, lograban identificar al autor del apuñalamiento. Tras una batida por la zona intentando localizarlo, finalmente varias patrullas se dirigieron a su domicilio, siendo detenido cuando se había refugiado en su casa.

Un barrio latino

Jonatan, un vecino de Saïdia, explicaba a este periódico que la zona es muy tranquila habitualmente, “la mayoría somos latinos, de Argentina, Colombia, Uruguay, y nos llevamos bien, pero como en todos sitios, siempre hay alguien que no sabe convivir”. Por su parte, Isabella no lo ve de la misma forma porque “últimamente hay mucho lío por aquí, yo me he despertado de la bronca que estaban protagonizando y los gritos. Esto ya no es como antes por culpa de ciertas personas”.

Varios vecinos consultados por este periódico desconocían lo ocurrido, mientras otros se han enterado a media mañana cuando en el bar se comentaba el dispositivo de emergencias que algunos, los más madrugadores, vieron.

Niega los hechos y presenta coartada

Según ha podido saber Levante-EMV, el detenido, tras prestar declaración ante la Policía Nacional, ha negado su participación en los hechos que se le imputan. Decía desconocer al menor apuñalado, no haber tenido ningún problema con él. Además, explicaba que la madrugada de los hechos estaba acompañado de su novia y varios amigos más en otro local de ocio, aportándolos como testigos para que corroboraran su versión. De momento, no ha trascendido si los investigadores han localizado el arma blanca utilizada en el apuñalamient o si, por el contrario, el autor se deshizo de ella.

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El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia acusado de un intento de homicidio en la persona de un menor. La Fiscalía solicitará su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza ante la gravedad de los hechos. Una vez sea presentado ante la jueza de guardia, ésta decidirá si decreta o no la prisión así como los motivos, dado que falta saber también la evolución del menor ingresado en la UCI pediátrica.