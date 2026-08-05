Detenido en València al denunciar la pérdida de su pasaporte y comprobar que era un fugitivo buscado por Lituania
El arrestado, de 61 años, tenía vigente una Orden Europea de Detención por tráfico de drogas y se enfrentaría a una pena de hasta 15 años de prisión
La Policía Nacional ha detenido en València a un hombre lituano de 61 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Lituania por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas.
La investigación comenzó después de que el hombre acudiera a una comisaría de València para denunciar la pérdida de su pasaporte. Los agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) del distrito Centro tuvieron conocimiento de que el denunciante podía ser un fugitivo reclamado por la Justicia lituana.
Tras realizar las correspondientes comprobaciones, los policías confirmaron que el hombre tenía vigente una Orden Europea de Detención y Entrega. Las autoridades de Lituania lo buscaban por su presunta participación en varios delitos de tráfico de drogas cometidos en 2021, castigados con una pena máxima de 15 años de prisión.
68 kilos de hachís
Según la información incluida en la orden de detención, el sospechoso formaba parte presuntamente de una organización criminal dedicada al transporte y la distribución de sustancias estupefacientes por distintos países europeos.
En concreto, se le atribuye haber participado junto a otras personas en el traslado de más de 68 kilogramos de resina de hachís desde España hasta Dinamarca. El destino final de la droga habría sido Suecia.
Los investigadores consideraron que, después de denunciar el extravío del documento, el fugitivo podía dirigirse al Consulado de Lituania en València para solicitar la expedición de un nuevo pasaporte.
Los agentes contactaron con la representación consular, que confirmó que el sospechoso había concertado una cita para tramitar un duplicado del documento perdido.
Consulado de Lituania
Ante esta información, la Policía Nacional estableció un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del consulado con el objetivo de localizarlo.
El ciudadano lituano fue finalmente interceptado por los agentes. Tras comprobar su identidad y confirmar que la orden europea continuaba en vigor, fue detenido como presunto autor de los hechos por los que era reclamado en su país.
El arrestado fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional mediante videoconferencia. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional hasta que se materialice su entrega a Lituania.
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