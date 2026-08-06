El dueño del bar que mató a golpes a su cliente en València tardó más de tres horas en llamar a la Policía

Hugo A. M., el dueño del restaurante colombiano La Esquina Tropical detenido este miércoles, 5 de agosto, dentro del local, en el valenciano barrio de Ayora, por matar a golpes a un amigo y cliente suyo, tal como adelantó Levante-EMV, tardó varias horas en llamar a la Policía Nacional para confesar el crimen y, cuando lo hizo, intentó disimular la realidad.

Así, inventó que su víctima, a quien triplicaba la edad, había entrado a robar al establecimiento, y ocultó la verdad, que llevaban juntos de fiesta toda la noche en el bar y que su muerte se produjo tras una violenta discusión entre ambos cuyo origen aún no ha revelado. .

La víctima, colombiano como el presunto autor, presenta varios golpes muy fuertes en la cara, la cabeza y otras partes del cuerpo, con numerosas fracturas faciales y craneales, con pérdida de masa ósea y piezas dentales. El presunto homicida, de 62 años, utilizó un objeto contundente pero aún no han determinado cuál, a la espera de que la Policía Científica concluya la inspección de distintos efectos confiscados en el lugar, desde varias macetas a una pieza metálica hallada en el bar. Harold Esteban P. T. había cumplido los 20 años el pasado mes de febrero.

Trató de limpiar el escenario

La violencia del ataque fue tal, que la Policía encontró manchas y salpicaduras de sangre a lo largo y ancho de casi todo el bar, incluido el pasillo de los baños. También un cubo de fregona con agua sanguinolenta, prueba inequívoca de que el presunto homicida trató de limpiar el rastro de su acción.

De hecho, el grupo de Homicidios sospecha que solo cuando fue consciente de que ni podía hacer desaparecer todos los restos del crimen ni, mucho menos, podía deshacerse del cuerpo sin incriminarse -el restaurante ocupa el bajo de una finca en un barrio de personas trabajadoras que inician muy pronto su jornada laboral, por lo que siempre hay gente en la calle-, optó por fabricarse una versión lo más exculpatoria posible. ¿Cuál? El robo.

Así, llamó al 091, la sala de control de la Policía Nacional, pidiendo ayuda porque, según dijo, había atacado a un joven que había entrado a robar en su local y creía haberlo matado. Antes, había telefoneado a su cuñada dándole la misma versión y le había pedido que llamase al 112.

Demasiadas horas muerto

La primera patrulla que llegó al bar, un vehículo radiopatrulla de la comisaría del Marítim, se entrevistó con él, lo detuvo y lo mantuvo dentro del coche policial mientras se ponía en marcha el habitual protocolo de muertes violentas. Ya los primeros agentes vieron elementos que no cuadraban con la versión de Hugo A. M. Los intentos de limpieza, los restos en el bar que denotaban que había estado bebiendo con alguien -las pruebas de Toxicología que se le practiquen al cadáver revelarán la coincidencia con los restos del bar-, las incongruencias entre su versión y lo que decía el escenario, hablaban de otro tipo de homicidio.

La constatación final llegó de la mano de la médico forense de guardia, quien determinó que la muerte se había producido antes de las seis de la mañana, es decir, al menos tres horas antes de la llamada de Hugo A. M. a la sala del 091. La pregunta surge sola: ¿Si solo se había defendido de un ladrón que le había pillado en el interior del bar, dormido, por qué no llamó de inmediato a la Policía? ¿Qué hizo durante esas, al menos, tres horas?

Así las cosas, el presunto autor de este nuevo crimen en la ciudad de València fue trasladado a los calabozos del complejo policial de Zapadores, y agentes de Homicidios le tomarán declaración oficialmente en las próximas horas.

Pendientes de la autopsia

Mientras tanto, la comisión judicial, formada por la jueza de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, la letrada de la Administración de Justicia y el fiscal, todos ellos en funciones de guardia, ordenaba el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal (IML) de València, donde este jueves se le practicará la autopsia para cuantificar los golpes y determinar con qué le provocaron las fracturas y cuál o cuáles de ella lo mataron.

También para determinar si hubo una pelea y, por tanto, tuvo alguna oportunidad de defensa, o si, por el contrario, fue un asesinato en el que no pudo defenderse ni repeler el ataque, entre otras cosas, por la evidente diferencia de peso y estatura entre ambos, ya que Harold Esteban era un joven muy delgado, al revés que su atacante.

De momento, sí se sabe que las contusiones y fracturas en la cara de Harold, que ha quedado destrozada, indican un ataque frontal, y que tiene marcas en las manos que apuntan a que al menos debió intentar evitar algunos golpes colocándolas por delante, a modo de protección, cuando Hugo descargó sobre él los primeros golpes.

La vecina de arriba del bar La Esquina Tropical, explicaba a este periódico que el domingo ya hubo un altercado en el establecimiento, dejando entrever que se podría tratar de un asunto relacionado con deudas porque oyó “gritos y mucho jaleo”.

"Algo le ha tenido que pasar"

La mayoría de los vecinos que se acercaron al bar de la calle del Ferro tras ver el despliegue policial y enterarse de lo sucedido no daban crédito, ya que el autor confeso de haber acabado con la vida del joven de 20 años no solo hacía años que residía en la zona, sino que era una persona apreciada y a quien tenían por "bondadoso".

Uno de ellos relata que Hugo estuvo durante años al frente de un pequeño local donde expedía bebidas y algo de comida y que, hace un par de años, se quedó el local donde abrió La Esquina Tropical, muy apreciado por los clientes.

Varios de los vecinos consultados por Levante-EMV han destacado la humanidad de Hugo, dado que fiaba a la gente del barrio. "Cuando no podían pagar sus consumiciones o no llevaban dinero encima, se lo dejaban a deber, es una buena persona", no duda en calificarlo un cliente armenio asiduo del bar.

Por esa razón, los conocidos de Hugo insisten en que "algo debió pasar para que El Comandante, como le llamamos nosotros, actuara así. Él es una persona grande, de unos 120 kilos; no entendemos qué haya podido ocurrir para que reaccionara de esa manera". La investigación de Homicidios lo aclarará.