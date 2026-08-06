Crimen en el barrio de Ayora
Vecinas del bar donde el dueño mató a un cliente relatan que "las peleas eran continuas"
La autopsia practicada a Harold Esteban, que es hijastro del arrestado, confirma que las heridas causadas fueron mortales de necesidad
La Policía ha registrado el local, en presencia del detenido, quien pasará a disposición judicial este viernes
El dueño del bar solía pernoctar en el local tras celebrar fiestas que causaban molestias al vecindario
Las circunstancias que rodean el crimen del bar de la calle Ferro, en pleno barrio de Ayora en València, siguen siendo un misterio cada vez más cerca de resolverse. De hecho, tal y como adelantaba en exclusiva Levante-EMV, el dueño del bar que mató a golpes a su hijastro tras una noche de fiesta juntos tardó más de tres horas en llamar a la Policía. De hecho, el homicida, que intentó simular un robo, llegó a limpiar parte de la sangre, pero al no poder deshacerse del cadáver, optó por avisar a la Policía.
Sobre las nueve y media de la mañana de este jueves, la Policía Nacional regresaba de nuevo al bar para seguir realizar un registro y seguir recogiendo elementos de prueba de lo ocurrido, así como reconstruir lo ocurrido. Para ello ha acudido con el detenido, Hugo A. M. acompañado de su abogada, y tras prácticamente una hora en el interior del establecimiento, sobre las diez y media de la mañana abandonaban el lugar.
Los investigadores ultiman las diligencias para presentar al autor confeso este viernes ante el titular de la plaza número 2 de los juzgados de Instrucción de València.
Heridas mortales de necesidad a su hijastro
Por otra parte, el informe preliminar de la autopsia practicada a la víctima, Harold Esteban P. T., que es hijo de la actual pareja del detenido, revela que las heridas causadas al joven de 20 años de edad, fueron mortales de necesidad.
Los primeros vecinos y vecinas que se acercaron este miércoles al bar La Esquina Tropical se mostraban sorprendidos de que Hugo A. M., al que todos conocían como “El Comandante”, hubiese matado a una persona. Y mucho menos a un joven de 20 años, que ahora se ha sabido que es su hijastro.
Por el contrario, otros vecinos del barrio sí se quejaban de los altercados que habitualmente se producían y que, si bien no llegaban a alterar la convivencia, sí causaban molestias, sobre todo por los gritos y ruidos que salían al exterior.
Gritos y peleas constantes
Una de estas vecinas confirmaba a este periódico que en el bar La Esquina Tropical “sí se escuchaban bastantes gritos” añadiendo además que “la verdad es que había bastantes peleas” al tiempo que, según señalaba, “no tenía clientes. Siempre estaba la misma gente y era un local que no daba buen ambiente; no me transmitía confianza ni él ni el local” en referencia al detenido.
Otra vecina del barrio explicaba que “no era un bar normal donde la gente entraba a almorzar” destacando que el dueño siempre estaba en la puerta y era muy educado.
El Comandante vive desde hace siete años en el barrio, y desde hace dos regentaba el bar La Esquina Tropical. Solía realizar fiestas en el interior del establecimiento de hostelería e incluso pernoctar en él. De hecho, dentro del bar había colchones, ropa y zapatos que denotan cómo el detenido prácticamente hacía vida dentro del local.
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