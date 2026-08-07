Un hombre se atrinchera durante seis horas y retiene a su madre en un piso de València

Seis horas ha durado el atrincheramiento de un varón de 58 años en su domicilio en un edificio de València que ha tenido en vilo a los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El hombre, que podría parecer una enfermedad mental, habría amenazado con alguna acción violenta; fuentes directas de la familia han apuntado a que José Antonio, así se llama el varón, habría amenazado con matar a la señora de unos 80 años de edad con movilidad reducida y que este tenía acceso a cuchillos. Así lo explican fuentes de contrastada solvencia a Levante-EMV, se ha recluido en la casa supuestamente armado con cuchillos en su domicilio ubicado en la avenida Blasco Ibáñez, en la zona cercana a los barrios marítimos.

Momento de la intervención policial en la casa del atrincherado. / Policía Nacional

El incidente ha comenzado alrededor de las 10 de la mañana y se ha prolongado durante casi seis horas, hasta que a las cuatro de la tarde el dispositivo ha conseguido acceder al domicilio, echando la puerta abajo y han conseguido reducir al varón. Una unidad del SAMU lo ha trasladado a la unidad psiquiátrica del Clínico, donde se realizará una evaluación psiquiátrica. Según las fuentes consultadas por este periódico, la madre se encuentra en buenas condiciones y está siendo atendida en su domicilio.

Supuestamente, ha sido una llamada al 091 de una de las sobrinas de la mujer la que ha desencadenado el dispositivo de la Policía Nacional. Según su versión, el cuidador de la mujer ha contactado con ella al descubrir unos supuestos golpes en el cuerpo de la señora y, al no tratarse de la primera vez, ella asegura que el profesional la ha alertado y ha sido cuando ella se ha puesto en contacto con las autoridades. Sin embargo, el cuidador niega tajantemente haber efectuado la llamada, así como haber detectado maltrato de ningún caso. Aunque la investigación deberá clarificar el asunto, fuentes próximas explican a este periódico que hay un conflicto de intereses entre la mujer y sus sobrinas respecto a su patrimonio.

El atrincheramiento se ha producido por la llegada de los efectivos de la Policía Nacional. Al parecer el varón sufre algún tipo de dolencia paranoide y se altera ante la presencia de uniformes, algo que podría haber complicado el asunto y haber desencadenado las supuestas amenazas perpetradas por este. Ante esta situación, la mujer, consciente de la reacción de su hijo frente a personas uniformadas, ha pedido reiteradamente que los efectivos se retiraran. Estos, ante las supuestas amenazas de muerte, no han desactivado el operativo. De hecho, la situación ha obligado a que participara un negociador de la Policía Nacional.

Otro momento de la actuación policial / Policia Nacional

En el incidente han participado, agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), dos negociadores de la Policía Nacional, la Unidad de Prevención Reacción (UPR), el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) perteneciente a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los agentes de la Comisaría de Marítimo.

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En estos momentos, los servicios sociales del Ayuntamiento de València están atendiendo a la mujer. Según ha podido saber este medio, la vivienda presenta condiciones "poco adecuadas" a nivel higiénico y sanitario; podría considerarse "insalubre". Por eso, el servicio municipal está realizando una evaluación de la situación.