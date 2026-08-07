'Operación Maestre': la Policía Nacional arresta en Fuerteventura al presunto patrón de un pesquero con 20 migrantes

La Policía Nacional ha detenido en Puerto del Rosario (Fuerteventura) a un hombre como presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal con grave riesgo para la vida de las personas. Según la investigación policial, el arrestado habría ejercido las funciones de patrón de una embarcación que alcanzó la costa majorera con 20 migrantes a bordo.

La actuación forma parte de la denominada Operación Maestre, desarrollada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario. Las diligencias comenzaron el 24 de julio, después de la llegada de un pesquero en el que viajaban 19 personas adultas y un menor extranjero no acompañado.

Tras alcanzar aguas próximas a Fuerteventura, la embarcación fue remolcada por Salvamento Marítimo hasta el muelle de Gran Tarajal, donde se activó el dispositivo de atención a las personas rescatadas y se iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la travesía.

Las declaraciones de testigos permitieron identificar al presunto patrón

Durante la investigación, los agentes practicaron numerosas diligencias para determinar quién había dirigido la embarcación durante el trayecto entre Marruecos y Fuerteventura.

La Policía Nacional explica que las entrevistas realizadas a los ocupantes, junto con las declaraciones de tres testigos protegidos y varios reconocimientos fotográficos, fueron determinantes para identificar al hombre que, presuntamente, gobernó el pesquero durante toda la travesía.

Según las pesquisas policiales, el investigado habría asumido en solitario las funciones de patrón desde la salida de la embarcación hasta su llegada a Canarias.

La Policía sostiene que carecía de titulación náutica

De acuerdo con la investigación, el detenido habría pilotado el pesquero sin disponer de la correspondiente cualificación náutica, una circunstancia que, según los agentes, incrementó el riesgo para las personas que viajaban a bordo.

Además, uno de los testigos protegidos manifestó que el ahora investigado habría cobrado personalmente el importe del viaje a algunos de los ocupantes antes de iniciar la travesía.

La cantidad abonada, siempre según la información facilitada por la Policía Nacional, ascendía a 30.000 dírhams marroquíes, una cifra equivalente aproximadamente a 2.700 euros por persona.

Estos extremos forman parte de la investigación policial y deberán ser valorados durante el procedimiento judicial correspondiente.

Un viaje sin las medidas mínimas de seguridad

Las diligencias también permitieron constatar, según la Policía Nacional, que la embarcación no reunía las condiciones básicas de seguridad marítima.

Entre las deficiencias detectadas se encontraba la ausencia de chalecos salvavidas, sistemas de señalización luminiscente, reservas suficientes de agua y alimentos o instrucciones básicas para afrontar una travesía de estas características.

A ello se sumó el fuerte oleaje registrado durante el recorrido entre la costa marroquí y Fuerteventura, una circunstancia que, de acuerdo con la investigación, comprometió la estabilidad del pesquero y aumentó el peligro para sus ocupantes.

La Policía considera que el conjunto de estas circunstancias puso en grave riesgo la vida de las veinte personas que viajaban en la embarcación.

Detención e ingreso en prisión provisional

Como resultado de la Operación Maestre, los agentes procedieron el 26 de julio a la detención del presunto patrón.

Durante el registro efectuado en dependencias policiales le fue intervenida moneda marroquí, una circunstancia que, según la investigación, coincide con la información aportada previamente por uno de los testigos protegidos acerca del supuesto cobro del viaje.

Tras la práctica de las diligencias correspondientes, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Posteriormente, el juzgado acordó su ingreso en prisión provisional mientras continúa la tramitación del procedimiento judicial.

La investigación contra las redes de inmigración irregular

La Policía Nacional mantiene de forma permanente investigaciones dirigidas a identificar a las personas que presuntamente organizan o dirigen travesías marítimas vinculadas a la inmigración irregular.

Estas actuaciones tienen como objetivo perseguir a quienes, presuntamente, obtienen un beneficio económico facilitando el traslado de personas en embarcaciones que, en muchos casos, carecen de las condiciones adecuadas de seguridad para afrontar la navegación.

Las investigaciones de este tipo suelen desarrollarse tras la llegada de las embarcaciones al litoral español y se apoyan en entrevistas con los ocupantes, declaraciones testificales y otros indicios que permiten reconstruir lo sucedido durante la travesía.

La Policía destaca la importancia de la colaboración ciudadana

La Policía Nacional recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para favorecer una respuesta rápida ante cualquier incidente relacionado con la seguridad.

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Por este motivo, anima a comunicar cualquier hecho relevante a través del teléfono 091, lo que facilita la intervención inmediata de los agentes cuando resulta necesario.