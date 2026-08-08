La Guardia Civil investiga si el hombre fallecido en el incendio con tres intoxicados en Alberic causó el fuego a propósito

La madrugada de este viernes un incendio sorprendía al municipio de Alberic dejando una persona fallecida y tres intoxicadas por inhalación de humo, además de varias personas del edificio desalojadas en plena madrugada y con lo puesto. El aviso entre vecinos y la rápida presencia de la Policía Local de Alberic y la Guardia Civil, permitió que la mayoría de los residentes se resguardaran hasta la llegada de los servicios antiincendios o que pudieran ser evacuados por los agentes.

El incendio se declaraba poco antes de las tres de la madrugada y hasta el lugar acudían, cuatro dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de València procedentes de los parques de Silla y Alzira, un oficial, el sargento de Alzira, el grupo GERA, así como patrullas de la Guardia Civil, personal sanitario y la Policía Local.

Tras sofocar el incendio y atender a los heridos, a primeras horas de este viernes agentes de la Guardia Civil adscritos a la Unidad de Investigación de la Policía Judicial especializados en la reconstrucción y análisis de incendios se desplazaban hasta el edificio de la calle Antonio Montalva. Allí han estado hasta pasado el mediodía de este viernes analizando las causas que hayan podido provocar este siniestro, que se ha cobrado la vida de un vecino de 56 años de edad.

Una llama directa

Ahora es el turno de los especialistas en este tipo de sucesos quienes tendrán que analizar dónde, cómo y quién pudo iniciar el fuego que acabó destruyendo gran parte del primer piso de este edificio alberiqueño. Así las cosas, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes de toda solvencia, se analiza si el propietario de la vivienda pudo presuntamente causar el fuego a propósito.

En principio, todo apuntaría a que se trata de un hecho supuestamente intencionado, pues el centro de ignición aparece en el salón de la vivienda y, como detonante el haber aplicado una llama directa que pudo provocar la expansión de la misma hasta alcanzar casi todo el inmueble.

Ahora falta confirmar por parte del equipo de investigación de incendios de la VI Zona de la Guardia Civil, con base en el cuartel de Benimaclet de València, si el vecino que falleció tuvo algo que ver con el incendio de forma directa -a propósito- o si, por el contrario, se vio sorprendido al propagarse de forma accidental, es decir, indirectamente.

La víctima fallecida en este trágico incendio, era camionero de profesión y, según han señalado algunos vecinos, se había separado de su mujer hacía tiempo y no era una persona conflictiva. De hecho, algunos reconocían que “no quiso salir. No quiso ser evacuado como el resto. Solo decía que estaba solventado el incendio”.

Miguel Pérez

Una llamada les salvó

El humo nos atontó y, gracias a una llamada de mi hermana, nos pudimos salvar. Es el relato de Antonia, una vecina del edificio de la calle Andrés Montalva de Alberic donde esta madrugada del viernes se cobraba la vida de una persona. Ella y su pareja estaban durmiendo cuando les sonó el teléfono y dice que, por la providencia y su madre, hizo que lo escuchara. Y no es baladí el testimonio dado que, de no haber escuchado esa llamada, podrían haber sufrido peores consecuencias.

Cuando se desató el fuego, los vecinos cuyas viviendas recaen en la calle Andrés Montalva se refugiaron, siguiendo las instrucciones de la Policía Local, a la parte contraria del edificio.

Cuenta la propia Antonia que intentó salir por la puerta, “pero ya no podíamos. Estaba todo lleno de humo, el pasillo, el comedor. Y la Policía Local nos dijo que nos pusiéramos un trapo húmedo en la cara y que intentáramos salir por el comedor, al balcón” todo eso mientras llegaban con urgencia los efectivos de Bomberos. Así, ella y su pareja eran rescatadas sanas y salvas a través de la autoescalera de los servicios contraincendios.

"Mamá, tengo miedo"

Es la voz de una niña de cinco años que todavía se le repite en la mente a Antonia. Ha sido lo más duro del incendio: la impotencia, dice. Cuando intentó esta vecina salir de su casa por la puerta, “el humo negro lo cubría todo y escuchaba a la niña del tercer piso que lloraba y decía: ‘Mamá, tengo miedo” relata con los ojos llorosos esta vecina, “porque no podía salir a ayudarla. Esa impotencia se me ha quedado dentro. No pude salir y ayudar a esa niña”.

La propia Antonia es consciente de que “le gritaba a mi pareja, la niña estaba llorando y quería salir, pero no se veía nada, no podía respirar. Es lo que me queda de esta experiencia, así como la muerte de una persona que es muy triste y lamentable”.

El testimonio de Antonia para Levante-EMV concluye con el pensamiento positivo de que ha visto a la pequeña de cinco años sana y salva. Su vecina le ha dicho al verla: “Rebonica meua, cuando vuelvas ven a por chucherías” en alusión a la ilusión que la pequeña siempre tenía cuando acudía a su casa.

“Ha sido una madrugada muy dura”

El alcalde de Alberic, Toño Carratalà, se desplazaba nada más producirse los hechos para seguir la evolución del suceso y acompañar a los afectados. Reconocía la primera autoridad alberiquense que "se han vivido momentos de mucho nerviosismo y ha sido una madrugada muy dura".

Durante la intervención, los agentes de la Policía Local de Alberic jugaban un papel crucial al acceder de inmediato al edificio para facilitar el desalojo de los residentes y prestar auxilio a los afectados en los primeros momentos de tensión.

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El alcalde Carratalá, trasladaba públicamente su pésame a los familiares y allegados del fallecido, reconociendo además la labor de los cuerpos de seguridad y la respuesta de los vecinos, que colaboraban activamente con las asistencias.