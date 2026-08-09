27 personas heridas en Altea al impactar una carcasa contra el público durante el Castell de l'Olla

Susto en Altea durante el disparo del tradicional Castell de l'Olla, una de las citas pirotécnicas más multitudinarias del calendario festivo local. Un total de 27 personas resultaron heridas anoche después de que una carcasa se desviara de su trayectoria e impactara en la playa, donde se concentraban decenas de vecinos y turistas que estaban disfrutando del espectáculo.

Como consecuencia del incidente pirotécnico, varias personas tuvieron que ser evacuadas y requirieron asistencia sanitaria. Según detalla la Confradía del Castell de l'Olla en un comunicado, de las 27 personas que resultaron heridas y recibieron asistencia sanitaria, 14 fueron trasladadas al Hospital IMED.

Once de ellas fueron derivadas a la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario de Alicante. Asimismo, 13 personas fueron atendidas en el Centro de Salud de Altea, recibiendo finalmente el alta médica.

Tensión entre los asistentes

Según se puede observar en las imágenes que acompañan a esta información, el accidente se produjo durante el espectáculo pirotécnico, cuando uno de los artefactos que se estaban disparando desde el mar no siguió la trayectoria prevista y terminó cayendo en la zona del arenal donde se encontraba parte del público.

Los servicios de emergencia, sanitarios y de seguridad intervinieron con rapidez en la atención y evacuación de las personas afectadas. El suceso generó momentos de tensión entre los asistentes, que se encontraban concentrados en la playa para disfrutar de uno de los espectáculos pirotécnicos más destacados de la provincia de Alicante.

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Desde la Cofradía del Castell de l'Olla han lamentado "profundamente" el incidente y ha trasladado su"preocupación" a todas las personas afectadas. Asimismo, han expresado su agradecimiento a "la actuación de los servicios de emergencia, sanitarios y de seguridad que han participado en la rápida atención y evacuación".