La Guardia Civil detiene a tres butroneros cuando intentaban acceder a un banco en Benifaió

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil junto con miembros de la Compañía de Sueca y Policía Local de Benifaió han abortado un robo en una entidad bancaria de la localidad mediante el procedimiento del butrón y han detenido a tres personas.

Todo comenzó la noche del sábado al domingo cuando los vecinos de la calle Major alertaron a la Policía Local de extraños ruidos en las inmediaciones. Se da la circunstancia de que hay una vivienda deshabitada junto a una entidad bancaria y el ruído procedía de su interior. Los agentes locales pusieron el hecho en conocimiento de la Guardia Civil.

Sorprendidos en plena tarea butronera

A primeras horas de la mañana de este lunes un operativo de una treintena de agentes tomaba las inmediaciones de la calle Major de Benifaió y sorprendían a los butroneros en pleno trabajo. Los tres hombres, residentes en Paterna, se daban a la fuga de inmediato intentando huir por los tejados y patios de luces de las viviendas.

En la persecución uno de los butroneros caía uno de esos patios de luces y se fracturaba la pierna por lo que fue apresado junto con sus otros dos compañeros. Los agentes solicitaron una ambulancia que, según fuentes de la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil ha sido atendido por una fractura en una de sus extremidades y trasladado, en calidad de detenido, a un centro hospitalario.

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Las investigaciones siguen por parte de la Guardia Civil para ver si guarda relación con otros robos cometidos por el mismo procedimiento en las últimas semanas.