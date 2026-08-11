Incendio forestal
Susto por un incendio forestal declarado en Llíria que obliga a desalojar varias viviendas
Tras la alerta inicial emitida sobre las 18:15 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado de urgencia a diversos efectivos para combatir las llamas en la zona afectada
Un incendio forestal se ha declarado alrededor de las 18:00 horas de este martes en el término municipal de Llíria. Los servicios de Emergencias han actuado con rapidez tras detectarse el fuego, movilizando de inmediato un amplio dispositivo por tierra y aire para sofocar las llamas en esta localidad de la comarca de Camp de Túria.
Amplio dispositivo de extinción movilizado
Tras la alerta inicial emitida sobre las 18:00 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado de urgencia a diversos efectivos para combatir las llamas en la zona afectada. El incendio se ha localizado entre la CV-35 y la CV-380, cerca del camino La Llometa y la urbanización de les Mallaes, entre los municipios de Casinos y Domeño.
Como medida de precaución, la Policía de la Generalitat y la Guardia Civil han informado de que se han desalojado algunas viviendas de la zona.
Medios aéreos y terrestres desplegados
Para frenar la progresión del fuego, se han movilizado tanto recursos de la Generalitat Valenciana como efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y fuerzas de seguridad: dos medios aéreos de la Generalitat Valenciana, tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos autobombas, dos dotaciones y tres brigadas forestales de Bombers de València, efectivos de la Policia de la Generalitat Valenciana y una patrulla de la Guardia Civil.
A las 19:25 horas Emergencias ha comunicado que el incendio ha sido estabilizado, tal y como ha informado el Consorci Provincial de Bombers de València.
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