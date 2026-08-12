Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse hoySidi SalerEl tiempo en ValenciaValencianos ManizalesColas UrgenciasMedusa
instagramlinkedin

Julio Pardo

Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria a un condenado por asesinar a su mujer en 2016 en Asturias

El reo, que había regentado una confitería en Fernández Balsera junto a su mujer, a la que asesinó en su domicilio de El Carbayedo en 2016, cumplía 24 años de prisión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Saúl Fernández

Funcionarios de prisiones hallaron este martes el cuerpo sin vida de Julio Pardo, el confitero avilesino condenado a 24 años de prisión por asesinar a su mujer el 26 de enero de 2016, en una celda de la cárcel de El Dueso, en Cantabria. Según los primeros indicios, el arrestado, que llevaba en prisión una década -primero en Asturias, de manera provisional, y posteriormente en la región cántabra- se ahorcó.

Julio Pardo quitó la vida a su mujer, Ascensión "Susi" Amores en la madrugada del 26 de enero de 2016, en el piso en el que vivían, en el barrio de El Carbayedo. Lo hizo aprovechándose de que se encontraba dormida en la cama. Fue entonces cuando, valiéndose de una llave inglesa, le golpeó brutalmente hasta matarla. "La víctima tenía la cara desfigurada e irreconocible, muy inflamada, lo que indica que las heridas se hicieron cuando el cuerpo estaba con vida", señaló durante el juicio una de las forenses.

La Audiencia Provincial de Oviedo condenó en marzo de 2018 a 24 años de prisión a Julio Pardo, así como a pagar una indemnización de 420.000 euros a la familia, al considerarle autor de un delito de asesinato con los agravantes de parentesco y desprecio de género. La sentencia siguió la recomendación de la acusación popular, que había pedido por unanimidad 25 años de cárcel por lo que consideraba un asesinato con alevosía y ensañamiento. El magistrado explicó en la sentencia que los agravantes de ensañamiento y alevosía se ven probados por la brutalidad de la agresión: "El acusado no solo golpeó de aquella forma tan brutal a Ascensión causándole lesiones determinantes de su fallecimiento sino que, además, antes de que Ascensión muriera le colocó el almohadón sobre la cara haciendo presión para intentar asfixiarla, ello a una persona -su esposa- que prácticamente había de encontrarse en los estertores de la muerte".

Noticias relacionadas

El crimen de Susi Amores causó gran conmoción en la ciudad. Ambos regentaban una conocida confitería en la calle Fernández Balsera, por lo que eran populares en el barrio.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: La Nueva España

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La tormenta atrapa en el mar a dos bañistas que hacían paddle surf en el Moraig: rescatados tras dos horas de búsqueda y angustia
  2. Mi sobrino Harold entró con 2.000 euros en ese bar y después de que lo matara el dueño, ya no los tenía
  3. València blindada por el eclipse: calles cortadas y acceso restringido
  4. Paterna da 15 días a la conselleria a desalojar el centro de día o le impodrá multas de hasta 1 millón de euros
  5. El arrestado por dejar en coma a un hombre tras una paliza es detenido por violar dos veces a una mujer en València
  6. Susto por un incendio forestal declarado en Llíria que obliga a desalojar varias viviendas
  7. Adiós a las bolsas de papas medio vacías: la nueva ley europea de envases llega esta semana
  8. Emergencias recomienda llevar agua y comida en el coche ante posibles atascos de horas

Calma abans de l’eclipsi a València: les platges gaudixen de la normalitat abans del fenomen

Calma abans de l’eclipsi a València: les platges gaudixen de la normalitat abans del fenomen

Calp insta a Acciona a adoptar de inmediato las medidas necesarias para el cumplimiento de los servicios mínimos

Calp insta a Acciona a adoptar de inmediato las medidas necesarias para el cumplimiento de los servicios mínimos

Aemet alerta de un riesgo extremo de incendios en Valencia durante el eclipse: "Serían muy difícil de apagar"

Aemet alerta de un riesgo extremo de incendios en Valencia durante el eclipse: "Serían muy difícil de apagar"

El PSPV lleva al Síndic el "uso reiterado" del trámite de urgencia por el gobierno de Sueca en los plenos

El PSPV lleva al Síndic el "uso reiterado" del trámite de urgencia por el gobierno de Sueca en los plenos

Cuenta atrás para la cuarta edición del Mediterránea Festival de Gandia: Se esperan más de diez mil personas por día

Cuenta atrás para la cuarta edición del Mediterránea Festival de Gandia: Se esperan más de diez mil personas por día

Los Mossos alertan del repunte del tráfico ilegal de perros en la AP-7: “Puede ser un foco de posibles enfermedades”

Los Mossos alertan del repunte del tráfico ilegal de perros en la AP-7: “Puede ser un foco de posibles enfermedades”

Alzira completarà enguany la identificació dels 211 represaliats de la fossa del cementeri

Alzira completarà enguany la identificació dels 211 represaliats de la fossa del cementeri

Calma antes del eclipse en Valencia: las playas disfrutan de la normalidad antes del fenómeno

Calma antes del eclipse en Valencia: las playas disfrutan de la normalidad antes del fenómeno
Tracking Pixel Contents