Aparece el cadáver de un hombre en Vilamarxant muerto desde hace meses y detienen a su hijo por seguir cobrando su pensión

La avaricia rompe el saco y, en esta ocasión, también familias. No es la primera vez que sucede, pero no por ello deja de sorprender. La historia se destapaba el pasado lunes cuando una persona, hijo del fallecido, alertaba a la Guardia Civil que no sabía nada de su padre, que residía en la parcela 12 de la zona del Polígono Diseminados, donde convivía con su otro hijo.

Al entrar los agentes en la vivienda, localizaron, sobre la cama, el cuerpo sin vida de Antonio U. B., por lo que alertaron de inmediato a la Policía Judicial de Llíria para que desplazara a su unidad hasta la vivienda, dando parte también al Juzgado de Guardia del hallazgo del cadáver, lo que motivó que la comisión judicial se personara en la casa de Vilamarxant.

Llevaba muerto desde hacía meses

Cuando el médico forense analizó el cadáver de Antonio, dató su fallecimiento en, al menos, varios meses, por lo que, a la espera del informe definitivo de la autopsia, el médico reseñaba la muerte de esta persona en unos ocho meses atrás, por lo que podría haber fallecido en enero o febrero de este año 2026.

Fuentes de la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil confirmaban a este periódico el hallazgo del cadáver de una persona, así como el inicio de una investigación que todavía está en curso, si bien fuentes de toda solvencia han señalado a Levante-EMV la existencia de un detenido en relación con los hechos.

Detenido el hijo que convivía en la casa

Se trataría de uno de los hijos del fallecido, a quien los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Llíria tratan de analizar hasta qué punto puede tener relación con los hechos, o al menos, haberse beneficiado siendo sabedor de las circunstancias que rodearon la muerte de su padre. Desde el lunes hasta este miércoles, únicamente ha trascendido que ese hijo prestó declaración ante los agentes de la Benemérita para que diera su versión sobre lo sucedido en la vivienda. Todo apunta a una muerte natural y a que su hijo, que residía en la misma casa con su padre, la ocultó.

Los agentes procedían a detenerlo tras confirmar que, supuestamente, había estado cobrando la pensión de su padre que mensualmente le ingresaban en el banco y beneficiándose de ella. Tras ser arrestado, fue puesto a disposición de la plaza 5 del juzgado de Llíria, en funciones de guardia el día del hallazgo del cadáver. Se acusa a este hijo de un delito de estafa al haber estado cobrando de forma fraudulenta la pensión de su padre.

En busca del móvil

Ahí es donde la Guardia Civil intenta reconstruir los últimos meses tanto del fallecido como del hijo que se apropiaba indebidamente de la pensión de su padre para tratar de dilucidar si hay algún móvil detrás de lo ocurrido. También cuándo fue conocedor de su fallecimiento y los motivos que le llevaron a ocultarlo, así como el hecho de no notificar lo sucedido ni a las autoridades ni al banco para hacerles sabedor, primero del fallecimiento de una persona y en segundo lugar de que no tenían que ingresarle la pensión. El detenido no hizo ni una cosa ni la otra, por lo que queda investigado como autor de un delito de estafa, dado que el forense certificó que la muerte del padre fue por causas naturales.

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De momento no han trascendido los motivos por los cuales este hijo ocultó la situación, dado que los investigadores de la Guardia Civil de Llíria están averiguando si había detrás de este hecho alguna causa que no ha querido contar o si, por el contrario, únicamente le cegó la avaricia para, una vez que su padre había fallecido, seguir percibiendo su pensión y así poder beneficiarse él durante estos meses.