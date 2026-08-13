El hermano del detenido por convivir 8 meses con su padre muerto tardó 36 horas en avisar

Una situación tan escalofriante como digna de un guion cinematográfico que cada vez adquiere tintes más surrealistas. El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en Vilamarxant que llevaba meses muerto, tal y como ha publicado este periódico, sigue aportando al caso situaciones para intentar poder entender lo que sucedió en esa vivienda.

Antonio Utiel Blesa, de 93 años de edad, falleció por causas naturales entre los meses de enero y febrero, según dató el médico forense que acudió el lunes al levantamiento del cadáver. Allí, en su casa de Vilamarxant, permaneció estos casi ocho meses. Y junto a él, en el mismo inmueble, su hijo Antonio U. A., de 58 años de edad, quien tal y como ha publicado Levante-EMV, fue detenido por la Guardia Civil de Llíria.

Viajó del Extremo Oriente para ver a su padre

El hermano de Antonio, quien reside en el extranjero, concretamente en un país del Extremo Oriente, fue el primero en dar la voz de alarma al no saber nada de su padre y viajar hasta España para verlo. Una vez llegado a la casa de Vilamarxant y ante la ausencia de noticias de su padre, le preguntó al hermano sobre el paradero de su progenitor.

La sorpresa vino cuando, supuestamente el detenido le explicó a su propio hermano que "papá está en casa" y le dijo que le acompañara a verlo. Al llegar a la puerta de entrada a una habitación, Antonio retiró una barra de hierro que atrancaba el acceso y abrió el habitáculo. Posiblemente, con un escueto "ahí está" se tuvo que dirigir a su hermano, mostrándole el cadáver del padre de ambos que yacía sobre la cama de la habitación.

Antonio Utiel Blesa llevaba ocho meses fallecido y prácticamente estaba esqueletizado, con apenas restos de piel en los huesos y su peculiar y distintivo reloj en su muñeca.

En shock al ver la situación

El hermano, preocupado por su padre y que había viajado desde el extranjero, entró en estado de shock al ver la dantesca imagen. De hecho, no llegó a reaccionar. Se quedó paralizado. Espantado ante la escena. E incluso cuando se marchó de la vivienda, una casa con bastante insalubridad en la parcela 12 de la zona del Polígono Diseminados de Vilamarxant, no denunció lo ocurrido ni lo que había visto. Es más, llegó a tardar 36 horas en reaccionar y no lo hizo llamando a las autoridades, sino a un familiar que reside en un país de Europa.

Cuando contactó con esta familiar, el hermano le explicó que algo ha sucedido en la casa de su padre, pero el estado de shock en el que permanecía le lleva incluso a no poder explicar lo que vio y vivió al entrar en aquella habitación que le abrió su hermano. Así que se lo comunicó con un escueto "a papá le ha pasado algo".

En libertad con cargos

Esta familiar localizaba por internet el teléfono de la Guardia Civil y se ponía en contacto con los agentes para contarles que algo ha debido ocurrir en la vivienda de Vilamarxant. Los agentes acudían a ella para comprobar si efectivamente pasaba algo raro en el inmueble y la sorpresa de los agentes fue mayúscula al descubrir, cuando el hermano les abrió, que en una habitación yacía el cuerpo sin vida de una persona.

Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Llíria se hacían cargo de la investigación y procedían a la detención del hijo del finado, Antonio U. A., de 58 años de edad, quien llevaba ocho meses conviviendo con el cadáver de su padre en casa y este miércoles pasaba a disposición del juzgado de Llíria.

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Así las cosas, la plaza nñumero 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria acordaba la libertad del detenido, con la medida cautelar de obligación de comparecer ante el Juzgado de forma periódica. Queda investigado en una causa abierta por los delitos de abandono de una persona en situación de riesgo y contra la Seguridad Social.