Un hombre y una mujer detenidos en Oliva por un robo con violencia mediante la técnica del mataleón

Agentes del Puesto Principal Oliva-Gandia de la Guardia Civil adscritos a la Comandancia de València han detenido a un hombre y una mujer acusados de cometer un robo con violencia e intimidación usando a técnica del mataleón.

Los hechos ocurrieron el 18 de julio, en un parque de Oliva en la Safor donde a un hombre de 52 años le había robado utilizando la técnica del mataleón, es decir, ejerciendo presión sobre el cuello hasta dejarlo inconsciente. Los autores provecharon esta circunstancia para sustraerle un patinete eléctrico y la cartera con 20 euros en efectivo, documentación y una tarjeta bancaria.

Una tarjeta les delató

Una vez obtenido el botín, los ladrones utilizaron la tarjeta para realizar compras en varios comercios de Oliva, por un importe aproximado de 100 euros. Tras detectar el uso fraudulento de la tarjeta los agentes acudieron al comercio olivense y solicitaron el visionado de las imágenes de seguridad del local donde se realizaron las compras. Ello permitió poder identificar a los delincuentes.

Durante la investigación, los agentes de la Guardia Civil comprobaron que las mismas personas, un hombre y una mujer, ya habían cometido un delito de hurto en un establecimiento comercial olivense, concretamente en un perfumería de donde sustrajeron productos valorados en 200 euros.

Sin domicilio conocido

Con los autores ya plenamente identificados, restaba saber dónde se encontraban pues carecían de domicilio conocido, por lo que se tuvo que intensificar la vigilancia por diversas calles y zonas de Oliva por donde solían cometer los robos.

Y dio sus frutos porque el pasado dos de agosto, a las diez de la mañana la pareja era localizada cuando circulaba en un ciclomotor y pararon a repostar en la gasolinera de l'Alqueria de la Comtessa. Allí al detectar la presencia de la Guardia Civil emprendieron la huída por la carretera N-332 en dirección a Gandia, lugar donde habían robado el ciclomotor varios días antes concretamente el 27 de julio.

Detenidos tras perseguirlos por la N-332

Finalmente lograban interceptarlos a un kilómetro de distancia procediendo a la detención de la pareja, un hombre de 47 años y una mujer de 53 años, ambos de nacionalidad española y a los que se les atribuyen los delitos de robo con violencia e intimidación, estafa, robo y uso de vehículo a motor, así como hurto y desobediencia.

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Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandia Plaza número 2.